Прожила с мужем 70 лет, но не стала мамой: счастье и горе в жизни Пахмутовой

Сегодня, 9 ноября, знаменитый российский композитор Александра Пахмутова отмечает 94-й день рождения.

Многие слушатели, поклонники и коллеги знают пианистку, как замечательного и талантливейшего человека. Судьбу народной артистки с полной уверенностью можно назвать яркой, но не безоблачной. Она добилась успеха в любимом деле, получила множество наград за свои профессиональные достижения, состоялась как жена. А вот познать счастье материнства композитору так и не удалось, хотя Александра Пахмутова всегда об этом мечтала.

Александра Николаева появилась на свет в Волгограде в 1929 году. Уже с ранних лет она начала увлекаться музыкой и пробовать себя в творчестве. Тогда всем было очевидно, что в будущем эта талантливая девочка достигнет больших высот. К счастью, предсказания сбылись очень скоро. В 1943 году, когда Пахмутовой исполнилось 14 лет, она перебралась в столицу и поступила в Центральную музыкальную школу.

К окончанию аспирантуры композитор не только стала незаменимым профессионалом в своем деле, но и обрела личное счастье. Во время совместной работы Александра Пахмутова сблизилась с коллегой по цеху Николаем Добронравовым. Несмотря на большое количество конкурентов за сердце красавицы, он смог ее покорить. В 1956 году влюбленные поженились и с тех пор уже не расставались.

Говоря о самых счастливых и крепких творческих союзах, многие вспоминали пару Пахмутовой и Добронравова. Супруги почти 70 лет прожили душа в душу и преодолели вместе немало трудностей. Не смогло разрушить брак и отсутствие детей. Пианистка всегда избегала разговоров на эту тему, но не скрывала, что бездетность стала для нее личным горем.

Хотя композитор ни разу не стала мамой, это не мешало ей наслаждаться каждым мгновением своей жизни с любимым мужем. Однако свой 94-й день рождения народная артистка, к сожалению, встречает вдовой. Недавно Александра Пахмутова потеряла супруга, но у пианистки по-прежнему остались близкие люди, которые окружают ее любовью и заботой в этот праздник.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как живет Александра Пахмутова без Николая Добронравова спустя 40 дней.