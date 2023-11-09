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Суббота 16 декабря

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Гонорары не мотивируют: уехавшая Орбакайте отказалась сниматься в России

Гонорары не мотивируют: уехавшая Орбакайте отказалась сниматься в России
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Стало известно, что Кристина Орбакайте не порадует россиян своим пением в важные дни.

Уже не один год старшая дочь Аллы Пугачевой живет на две страны. Если раньше подобный факт не слишком смущал поклонников знаменитости, то после событий весны прошлого года многие из них взглянули на ситуацию под другим углом. Некоторые начали возмущаться, что звезда ведет подобный образ жизни. А теперь у фанатов Кристины Орбакайте появился новый повод для огорчения.

Раньше исполнительница хита "Перелетная птица", как и в свое время ее знаменитая мать, была неизменной гостьей всех музыкальных мероприятий. Россияне отмечали под песни артистки праздники и встречали Новый год. Но, как оказалось, большие гонорары за подобные выступления звезду больше не мотивируют.

СМИ сообщают, что в этом году Кристина Орбакайте не порадует соотечественников своим голосом на "Песне года" и в "Голубых огоньках". Как уточняет источник, уехавшая певица отказалась сниматься в России и принимать участие в любимых зрителями шоу.

"В этом году дочь Аллы Пугачевой отказалась от съемок даже ради жирных гонораров", – сообщается в источнике.

Не исключено, что сейчас артистку волнуют более глобальные и важные вещи, чем выступления. Ранее "Дни.ру" писали, что певице грозит полный крах после ухода Аллы Пугачевой. Оказалось, что Примадонна переписала свое имущество на младших детей, поэтому в будущем, по мнению эксперта, Кристина Орбакайте может столкнуться с трудностями при вступлении в наследство.

9 ноября 2023, 12:15
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Собчак, Гагарина и другие: кто из звезд пробился в шоу-бизнес из-за громкой фамилии

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com/www.globallookpress.com

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