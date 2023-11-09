Гусева проговорилась о секретах личной жизни Киркорова

Возлюбленная короля отечественной эстрады помогла ему обрести второе дыхание после развода с Аллой Пугачевой. Кто же смог затмить Примадонну?

Исполнитель хита "Зайка моя" старается не афишировать свою личную жизнь. После развода с Аллой Пугачевой он так и не женился. Диджей Катя Гусева на очередном светском мероприятии рассказала, что ей известно об избраннице Филиппа Киркорова.

"Его сердце занято. Мы не знакомы, но я догадываюсь. Но не имею права раскрывать эту тайну", — поделилась подруга певца.

По словам Кати Гусевой, избранница 56-летнего Филиппа Бедросовича младше него. Более того, Пятый канал пишет о длительности романтических отношений. оказывается, длятся они уже больше года.

Новая хозяйка уже перебралась в дом певца, а он, в свою очередь, носит обручальное кольцо на безымянном пальце.