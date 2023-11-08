"Гонимся за ними": Агата Муцениеце откровенно о зависимости

Бывшая супруга Павла Прилучного сделала резкое заявление. Агата Муцениеце опубликовала интересный пост в своем микроблоге.

Знаменитая актриса стала популярной благодаря своему таланту, уникальной внешности и участию в различных успешных проектах. Она начала свою карьеру на телевидении, сыграв главную роль в сериале "Закрытая школа". Ее яркая игра и харизма помогли ей завоевать сердца зрителей, и Агата Муцениеце быстро стала одной из самых известных и востребованных артисток.

Однако многие считают, что популярность принес ей брак с Павлом Прилучным. Актеры познакомились во время съемок сериала "Закрытая школа". Однако спустя несколько лет их союз распался. Считается, что развод Агаты Муцениеце с бывшим супругом является одним из самых скандальных и громких.

Стоит отметить, что Агата Муцениеце активно использует социальные сети, чтобы поддерживать контакт со своими поклонниками и делиться своей жизнью и работой. На днях актриса поделилась со своими подписчиками философскими мыслями. Она подняла тему чувств, которые испытывает человек.

По мнению звезды, чувства – это самый сильный стимулятор. Так, Агата Муцениеце откровенно заговорила о любовной зависимости. Актриса заметила, что все то, что делает человек – это гонится за чувствами.

"Мы гонимся за ними везде, слушаем музыку чтоб она вызывала чувства, смотрим фильмы, листаем соцсети, любим, ненавидим, обижаемся, идем к цели, добиваемся чего-то, и все ради того, чтоб все время что-то чувствовать", – написала Агата Муцениеце.

Ранее "Дни.ру" рассказали, почему Павел Прилучный и Агата Муцениеце разрушили семью.