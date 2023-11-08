Беременная жена Тарасова заговорила о коррекции груди: опять операция?

Жена Дмитрия Тарасова, будучи беременной, не забывает о пластике. Многодетная мать уже делала коррекцию груди.

Супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова сейчас в положении. Срок приличный – 25 недель. Анастасия в своем блоге делится чуть ли не каждым своим шагом, и детали своего состояния модель не забывает описывать очень подробно.

Так, например, сегодня беременная жена Тарасова заговорила о коррекции груди. В одном из опубликованных постов многодетная мама подробно ответила на вопросы подписчиков. Среди них оказался один про естественные изменения груди в процессе беременности. "Готовится к лактации. + 2 в размере", – откровенно поделилась блогер. Супруга футболиста вспомнила о том, как во время предыдущей беременности размер ее бюста, что называется, скакал. Но это можно исправить, заверила Анастасия своих подписчиков. "Скорректируем, если что", – написала блогер.

Неужели жена Тарасова намекнула, что ее опять ждет пластическая операция? Совсем недавно она ведь проводила подобное вмешательство. Скорее всего, модель имела ввиду, что может воспользоваться услугами пластического хирурга в перспективе. Планирует ли она снова менять размер груди, остается неизвестным. При этом жена Тарасова выразила надежду, что все будет хорошо.

Напомним, что мисс Россия-2014 Анастасия Костенко вышла замуж за известного футболиста Дмитрия Тарасова. У пары трое детей. На данный момент жена Тарасова беременна в четвертый раз. Ранее Дмитрий Тарасов состоял в отношениях с известной селебрити Ольгой Бузовой.