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Пугачева успела записать новый альбом в России: где ждать концерт?

Пугачева успела записать новый альбом в России: где ждать концерт?
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Алла Пугачева во время своего визита в Россию успела записать новый альбом. Работала Примадонна в студии звукозаписи меж двух столиц.

Стало известно еще одно обстоятельство, по которому Алла Пугачева недавно посетила Россию. Оказывается, дело не только в составлении дополнительного завещания, о котором сообщалось в СМИ. Ко всему прочему, Примадонна решала и некоторые творческие задачи. Пугачева успела записать новый альбом в России.

Как выяснилось, Алла Борисовна отправилась в студию звукозаписи "Салам" в Твери для записи новых трэков. Основатель студии Игорь Лалетин лично встретил Аллу Пугачеву и вместе с ней погрузился в творческий процесс над созданием мини-альбома.

Надо сказать, что Примадонна не в первый раз посетила эту студию. Еще в эпоху расцвета ее карьеры там были записаны некоторые композиции певицы. С Лалетиным Пугачеву познакомил бывший муж Филипп Киркоров. Сначала Алла Борисовна помогла записать Киркорову песню "Зайка моя", а после и сама начала работать в этой студии.

Какие именно композиции записала Алла Пугачева на этот раз, неизвестно. Но интересует и другое: где ждать концерт Примадонны с новыми песнями? По неподтвержденной информации, Пугачева может выступить с новым мини-альбомом на сольном концерте в Дубае.

Напомним, что Алла Пугачева приехала в Россию второго ноября. Уже пятого ноября артистка улетела в Латвию.

8 ноября 2023, 17:27
Телеграм-канал SHOT✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Пугачева, Долина: Барби отечественного шоу-бизнеса

Фото: Olga Loskutova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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