"Я лучше других": Орлова дала взбучку россиянам

Популярная ведущая продолжает отбиваться от злопыхателей. Ольга Орлова сделала резкое заявление.

Популярная артистка получила широкую известность после того, как стала одной из солисток в группе "Блестящие". Музыкальный коллектив довольно быстро получил славу и признание зрителя. Однако из-за беременности певице пришлось покинуть сцену. Позже Ольга Орлова продолжила уже сольную карьеру и заслужила статус одной из известнейших и обсуждаемых личностей в мире российского шоу-бизнеса.

Зачастую предметом обсуждения общественности становится личная жизнь артистки. Ведь на счету у звезды несколько скандальных разводов. Однако два года назад Ольга Орлова смогла обрести женское счастье. А зимой этого года она стала мамой во второй раз.

Стоит отметить, что Ольга Орлова помимо карьеры на телевидение активно развивает и свой микроблог. Она любит общаться с поклонниками, рассказывать подробности своей жизни и отвечать на самые сокровенные вопросы. Правда, зачастую злопыхатели принимаются судить звезду, мол она воспитывает ребенка не так. Правда, сама артистка в обиду себя не дает и позволяет себе резко высказываться в адрес недоброжелателей.

На днях в своем микроблоге Ольга Орлова дала взбучку россиянам. Она решила ответить на самые каверзные вопросы подписчиков. Одна из поклонниц поинтересовалась у звезды, что ей делать, если она считает себя лучше других. Как оказалось, телеведущая является настоящим экспертом в данном вопросе. Она посоветовала девушке держаться на волнах внешнего мира.

""Я лучше других в чем-то" – это ок. Но "я лучше других во всем" – это высокомерие"", – отметила Ольга Орлова.

Ранее "Дни.ру" писали, что появившаяся на публике с матерью Ольга Орлова извинилась перед россиянами.