Срочно: не стало звезды фильма "Джентльмены удачи"

Накануне в СМИ появились печальные новости. В возрасте 86 лет нас покинул яркий и запоминающийся актер театра и кино.

Несмотря на то, что знаменитый советский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров чаще всего играл отрицательные роли, россиянам он все равно хорошо запомнился благодаря своему талантливому и яркому исполнению. В августе артист отпраздновал свой 86-й день рождения, а несколько дней назад, 6 ноября, появились новости о том, что не стало звезды фильма “Джентльмены удачи”. Первыми об этом сообщили в издании "360" со ссылкой на сайт kino-teatr.ru.

Между тем в интернет-издании RT также написали про это трагичное известие. Сообщается, что о причинах ухода знаменитого актера на данный момент ничего не известно.

На странице информационного сообщества "VSE42.Ru" указано, что артист получил широкую популярность благодаря исполнению ролей в таких прекрасных кинолентах, как "Джентльмены удачи", "Бег", "Два капитана". Первым проектом, в котором актер принял участие, стала кинокартина "Жили были старик со старухой" 1964 года. В дебютном драматическом фильме Анатолий Яббаров перевоплотился в персонажа Володю.

Анатолий Ахмедович Яббаров родился 24 августа 1937 года в столице Азербайджанской Республики Баку. В возрасте 22 лет он заступил на службу в Русский театр им. Пушкина в Ашхабаде, после чего перебрался в Москву.