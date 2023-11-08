Испугался Джоли: Брэд Питт странно себя повел на публике

59-летний красавчик никак не может определиться. Его поведение на публичном мероприятии вызвало вопросы. Неужели Брэд Питт все еще любит экс-супругу?

Уже немолодой актер все реже появляется на публике. Сказывается и высокая занятость, и желание скрыть подробности личной жизни. Очередной выход в свет голливудской звезды вызвал пересуды в светской тусовке. Брэд Питт неоднозначно повел себя по отношению к новой спутнице Инес Де Рамон.

Пара пришла вместе в Лос-Анджелесский музей искусств. Завидев журналистов и фотографов, Брэд Питт сделал вид, что не знаком со своей возлюбленной. Он отпустил ее руку, отстранился и отошел подальше. Подобное поведение актера многие охарактеризовали как крайне странное. Поклонники же не исключили, что мужчина испугался бывшей жены Анджелины Джоли.

Напомним, Джоли и Питт были одной из самых красивых пар современного Голливуда. Они влюбились друг в друга во время совместной работы на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". В 2006 году известные актеры официально поженились. В браке родилось трое детей, еще троих мужчина и женщина усыновили. Сказка закончилась через несколько лет. В 2019 голливудские звезды развелись, дети остались с матерью.

Анджелина Джоли заявляла, что основной причиной развода стал алкоголизм ее избранника, а также разные взгляды на методы воспитания детей. Брэд Питт через суд добивался встреч с наследниками. Не исключено, что его странное поведение в отношении новой пассии обусловлено страхом лишения возможности видеть своих сыновей и дочерей. Анджелина Джоли проявила себя как мстительная женщина, которая может повлиять и на детей, и на судебные органы.

Новая женщина, которую выбрал Брэд Питт в качестве возлюбленной, тоже пережила семейную драму. Инес Де Рамон в прошлом году развелась с актером Полом Уизли. Не исключено, что общая негативная ситуация, связанная с крушением семьи, сплотила женщину и бывшего мужа Анджелины Джоли.