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Испугался Джоли: Брэд Питт странно себя повел на публике

Испугался Джоли: Брэд Питт странно себя повел на публике
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59-летний красавчик никак не может определиться. Его поведение на публичном мероприятии вызвало вопросы. Неужели Брэд Питт все еще любит экс-супругу?

Уже немолодой актер все реже появляется на публике. Сказывается и высокая занятость, и желание скрыть подробности личной жизни. Очередной выход в свет голливудской звезды вызвал пересуды в светской тусовке. Брэд Питт неоднозначно повел себя по отношению к новой спутнице Инес Де Рамон.

Пара пришла вместе в Лос-Анджелесский музей искусств. Завидев журналистов и фотографов, Брэд Питт сделал вид, что не знаком со своей возлюбленной. Он отпустил ее руку, отстранился и отошел подальше. Подобное поведение актера многие охарактеризовали как крайне странное. Поклонники же не исключили, что мужчина испугался бывшей жены Анджелины Джоли.

Напомним, Джоли и Питт были одной из самых красивых пар современного Голливуда. Они влюбились друг в друга во время совместной работы на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". В 2006 году известные актеры официально поженились. В браке родилось трое детей, еще троих мужчина и женщина усыновили. Сказка закончилась через несколько лет. В 2019 голливудские звезды развелись, дети остались с матерью.

Анджелина Джоли заявляла, что основной причиной развода стал алкоголизм ее избранника, а также разные взгляды на методы воспитания детей. Брэд Питт через суд добивался встреч с наследниками. Не исключено, что его странное поведение в отношении новой пассии обусловлено страхом лишения возможности видеть своих сыновей и дочерей. Анджелина Джоли проявила себя как мстительная женщина, которая может повлиять и на детей, и на судебные органы.

Новая женщина, которую выбрал Брэд Питт в качестве возлюбленной, тоже пережила семейную драму. Инес Де Рамон в прошлом году развелась с актером Полом Уизли. Не исключено, что общая негативная ситуация, связанная с крушением семьи, сплотила женщину и бывшего мужа Анджелины Джоли.

8 ноября 2023, 13:08
Брэд Питт. Фото: © IMAGO/ANTONIN VINCENT/ www.imago-images.de/ www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

С кем Брэд Питт играл в любовь

В "Бойцовском клубе" Брэд играет темного "двойника" главного героя Эдварда - Тайлера - и вступает в интимную связь с девушкой, к которой Эдвард питает нежные чувства. Но заканчивается фильм не слишком хорошо для искусителя.
Детектив Дэвид Миллз, он же Брэд Питт, в фильме "Семь" расследует серию жестоких убийств. Преступник хладнокровно расправляется с людьми, которые, по его мнению, олицетворяют смертные грехи: обжорство, алчность, гордыню и похоть. Под горячую руку злоумышленника попадается и жена детектива, которую сыграла Гвинет Пэлтроу.
Комедийный экшен "Мистер и миссис Смит" о среднестатистической семейной паре со своими скелетами в шкафу получил от критиков множество восторженных отзывов. Именно тогда и стала заметна "особая химия" между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли.
В фильме "Троя" Брэд Питт в образе отважного Ахиллеса становится возлюбленным прекрасной пленницы Брисеиды (Роуз Бирн), доставшейся ему за боевые заслуги.
"Загадочная история Бенджамина Баттона" получила "Оскар" за работу гримеров. Брэд Питт, исполнивший в этом фильме главную роль, ежедневно проводил по пять часов "в руках" гримеров, чтобы перевоплотиться в своего героя. Актер сыграл необычного человека, который при рождении был похож на 80-летнего старичка, а с возрастом начал "молодеть". Его экранной женой стала актриса Кейт Бланшетт.
В картине с романтичным названием "Легенды осени" Питт становится участником Первом мировой войны и влюбляется в невесту старшего брата, которую мастерски сыграла Джулия Ормонд.
В мистической драме "Знакомьтесь, Джо Блэк" Питт становится Ангелом смерти, который взял отпуск от своих привычных обязанностей и принимает образ обаятельного Джо Блэка. Конечно же, герой привлекает внимание женщин - с одной из них, Сьюзен (Клэр Форлани), он начинает встречаться.
В картине "Калифорния" Брэд Питт становится угрюмым и заросшим. Вместе со своей экранной возлюбленной, героиней актрисы Кэти Ларсон, он умудряется здорово напугать случайных попутчиков, которые изучают поведение маньяков.

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