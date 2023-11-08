Болезнь свалила с ног: Николай Носков не смог выйти на сцену

Концерты исполнителя отменили уже в двух городах. Смогут ли люди вернуть деньги? Что случилось с певцом? Рассказываем, что известно о несостоявшихся выступлениях и где сейчас Николай Носков.

Певца, чей голос стал украшением конца 90-х годов, так и не дождались в Челябинске и Оренбурге. Поклонники, купившие билеты на шоу "Живой", так и не увидели артиста на сцене. Николай Носков почувствовал себя плохо.

В Оренбурге мероприятие должно было состояться еще 5 ноября, а в Челябинске 7-го. Перед приездом артиста стало известно, что Николай Носков не сможет выйти на сцену и выступить на заявленных площадках.

"К огромному сожалению, концерты переносятся из-за болезни. Даты концертов сообщим позже. Благодарим вас за теплые слова и пожелания", – говорится в сообщении официального представителя артиста.

Всем, кто захочет вернуть билеты на концерты, вернут деньги. 17 ноября у музыканта запланировано выступление в Сочи. Пока информации об отмене нет. Болезнь свалила с ног, но Николай Носков не из тех, кто так просто сдается. Поклонники надеются, что певец еще порадует их своим голосом. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Напомним, что в 2017, а потом и в 2018 Николай Носков попадал в больницу с инсультом. Справиться с серьезным недугом экс-участнику группы "Парк Горького" помогла жена. Поддерживали исполнителя хита "Это здорово" друзья и поклонники. Никто не сомневался в силе духа музыканта. Артист оправдал надежды и продолжил работу на сцене. Уже в 2019 Николай Носков возобновил концертную деятельность с программой "Я живой". Во всех начинаниях звезду поддерживает жена Марина. У супругов одна дочь и трое внуков.