Идеально: 57-летняя Наталья Штурм откровенно высказалась о фигуре

Певица без стеснения сравнила себя с Людмилой Гурченко и Ким Кардашьян. Рассказываем, кто из красавиц и по каким параметрам оказался лучше, чем Наталья Штурм.

Большое число женщин во всем мире мечтают сохранить красоту тела. Для достижения этой цели прекрасные создания идут на многое, в том числе соглашаются и на пластические операции. Не стала исключением Наталья Штурм. Исполнительница хитов 90-х продемонстрировала в социальных сетях свое тело, которое помог ей создать хирург.

Примечательно, что певица не скрывает наличие пластических операций. Она честно признается, делала и липолифтинг, и липосакцию, и подтяжку. До того как лечь под нож специалиста, Наталья Штурм пыталась достичь красоты тела естественным образом. Женщина соблюдала основы правильного питания, занималась спортом. К сожалению, должного эффекта не было, поэтому звезда приняла решение согласиться на пластику.

На своей странице в социальных сетях Наталья Штурм опубликовала фотографию, демонстрирующую все прелести трансформации. Женщина на снимке находилась в ванной белоснежной ванной, контрастирующей с черным боди. Фигура, к слову, выглядела идеально.

"После липосакции главное не разъедаться! Щас я идеальные 57 кг, рост 170. И еще: это не моя ванна. Напрашивается ремонт сантехники. А так отель красивый", — откровенно высказалась о своей фигуре Наталья Штурм.

Сравнила себя исполнительница хита "Школьный роман" и с другими красавицами разных поколений. Певица указала, что объем ее талии составляет 63 сантиметров. У Людмилы Гурченко данный параметр составлял 48 сантиметров, у Кардашьян 61, а у Меган Фокс 56. Наталья Штурм вздыхает, вспоминая о необходимости поддерживать достигнутый результат строгими диетами. Она шутила, что после приведения себя в форму обрела мечту "досыта поесть".