"Тебя вырывают из меня": Меган Фокс обратилась к потерянному малышу

Кто бы мог подумать, что за лучезарной улыбкой одной из красивейших актрис Голливуда скрывается огромная печаль. Меган Фокс поделилась историей, произошедшей в семье.

37-летняя исполнительница роли в "Трансформерах" и "Черепашках-ниндзя" не очень часто рассказывает о личном. Женщина предпочитает лучезарно улыбаться и сообщать, что в ее жизни все великолепно. Оказалось, подобные заявления – ширма, скрывающая огромную душевную боль. Об этом стало известно после публикации стихов. Меган Фокс назвала книгу "Красивые мальчики ядовиты".

Сборник увидел свет несколько дней назад. Два стихотворения, написанные актрисой, впервые подтверждают потерю ребенка. Оказалось, пара Меган Фокс и Machine Gun Kelly пережила личную трагедию. На третьем месяце у женщины случился выкидыш.

"Я закрываю глаза и представляю, как прижимаю тебя к груди, пока тебя вырывают из меня", – написала актриса, проиллюстрировав строки снимком женщины с ребенком на руках.

Ранее рэпер Machine Gun Kelly выпустил композицию, посвященную супруге Меган Фокс и нерожденной дочери. В песне использовались звуки аппарата УЗИ. Сама же музыкальная композиция содержала строки, от которых у слушателей наворачивались слезы: "Засыпай, увидимся во сне".

Напомним, что Меган Фокс стала многодетной мамой еще в первом браке. Вместе с актером Брайаном Остином они стали родителями троих мальчиков. Для первого ребенка супруга актриса стала мачехой. Семья распалась в 2020 году. Только через два года женщина решилась официально объявить о новых отношениях. На этот раз избранником звезды стал рэпер Machine Gun Kelly. Общих детей у влюбленной пары пока нет. От отношений с моделью Шарн Берджесс у музыканта остался сын.