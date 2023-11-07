Бородина c ужасом рассказала о деменции известного артиста: Как все это страшно

Ксения Бородина заговорила о наболевшем. Телеведущая вынуждена столкнуться с последствиями страшного недуга.

Ксения Бородина, экс-ведущая "Дома-2", в очередной раз вызвала волну обсуждений, когда ее сравнили с иноагентом Максимом Галкиным*. Чтобы утихомирить происходящее, она призвала своих подписчиков не втягиваться в провокации. Даже несмотря на то, что обычно телезвезда готова высказаться на любую тему, особенно если она задевает ее личные чувства.

В этот раз вмешавшись в обсуждение новости о прогрессирующей деменции американского актера Брюса Уиллиса, Ксения Бородина обратила внимание на трогательные сцены объятий Брюса и Деми. Фанаты всегда верили, что Брюс сможет побороть эту неизлечимую болезнь, ведь он считался настоящим супергероем. К сожалению, чудо так и не случилось, и молодая жена актера (Эмма Хеминг – Прим. ред.) вынуждена наблюдать, как ее возлюбленный постепенно угасает. Даже экс-супруга Деми Мур не остается в стороне и продолжает заботиться о своем бывшем муже, несмотря на его болезнь.

Зрителям были представлены трогательные кадры, на которых актер, который уже забыл о своем близком человеке, выглядел счастливым в объятиях Мур. "Почему-то кажется, что он почувствовал Деми. Как страшно все это", – написала Ксения Бородина в своем телеграм-канале.

* признан иноагентом по решению Минюста РФ.



