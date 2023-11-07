Не смог сдержаться от возмущения: избалованный роскошью Лазарев устроил скандал

Сергей Лазарев опубликовал видео. Артист обнародовал кадры из номера пятизвездочного отеля в Перми.

В шоу-бизнесе ежедневно происходят ссоры и конфликты, однако непривычно видеть Сергея Лазарева в списке зачинщиков, ведь он один из самых спокойных артистов на российской сцене, всегда старается избегать вовлечения в скандальные ситуации, в отличие от своих коллег, но даже у него бывают моменты, когда нервы не выдерживают.

Как и всем успешным артистам Сергею Лазареву приходится преодолевать огромные расстояния на самолетах и поездах, соблюдая утомительный график. Сон – по расписанию, но, несмотря на это, он с радостью выходит на сцену, полный энергии и бодрости, а перед этим ему нужны комфортные условия проживания, а также чистота и полная тишина.

По приезду на гастроли в Пермь Сергей Лазарев, привыкший к роскошной жизни, снял пятизвездочный отель в надежде получить желаемое, однако его ждало полное разочарование – номер оказался грязным. Особенно певца "впечатлила" ванна, в которой он обнаружил волосы и желтые пятна. Артист не смог сдержаться от возмущения: "Смотрю вот на это, что это такое? Это чистая ванна, да? Вот это как может быть?".

Сергей Лазарев решил опубликовать видео, чтобы доказать, что его претензия – не просто каприз, а основания для возмущения. "Когда какой-то треш происходит, я конечно реагирую, как любой эмоциональный человек. Я не хочу никого ругать... Но как мне на это реагировать?", – добавил артист.