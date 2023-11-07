Семье погибшего в ДТП по вине Ефремова ничего не досталось

Заслуженный артист России Михаил Ефремов оказался в центре скандала. Его обвинили в обмане с наследством его дяди

Алексей и Наталья Громовы, которые 19 лет ухаживали за дядей артиста, обвинили его в обмане: Михаил Ефремов обещал передать квартиру своим знакомым в обмен на уход за родственником, но после его кончины семья осталась без обещанного имущества.

Три года прошло с момента, когда Михаил Ефремов был осужден за ДТП с летальным исходом, передает Пятый канал. Иван Охлобыстин, друг и коллега актера, передал сообщение о его ухудшающемся здоровье в тюрьме, у него появились проблемы с зубами и зрением: "Зубы у него выпали, нижняя челюсть. Потому что меловая вода. Ему выпивать не дают. Большим уважением он в тюрьме пользуется, потому что он человек ответственный".

Михаила Ефремова хорошо знает семья Громовых, но они не считают его ответственным. 19 лет они заботились о тяжелобольном дяде актера, Александре Покровском, и его жене Нине. Еще при жизни Нина завещала половину квартиры на Олимпийском проспекте в Москве этой семейной паре. Александр, пианист, также хотел передать свою долю. Однако жена Ефремова, Софья Кругликова, вмешалась и убедила Александра, что Михаил должен стать единственным наследником.

Михаил Ефремов успокоил Алексея и Наталью, обещая отписать им оставшуюся часть квартиры после смерти дяди. Но вскоре кончины Покровского Ефремов не стал соблюдать данное обещание. В итоге, все имущество Александра Борисовича – две квартиры в Москве и его личные сбережения – досталось актеру.

Но не тут-то было, Алексей Громов обнародовал тайное завещание концертмейстера. Александр Покровский изменил свое решение после аварии, в которой Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. Он решил передать элитную квартиру на Тверской в собственность государства, а все накопления– семье погибшего в аварии экспедитора Сергея Захарова.

"Прошу считать ранее написанное мною завещание в пользу моего племянника Ефремова Михаила Олеговича на данную недвижимость, а именно квартиру, находящуюся по адресу: Тверская 25, недействительным, так как завещание было написано мною под давлением Ефремова Михаила Олеговича", – зачитал адвокат Александр Добровинский. "Мое желание — оставить полностью квартиру на Олимпийском Громовой Наталье", – заявил Александр Покровский на видео. Исходя из вышесказанного в завещании, Ефремову ничего не должно было достаться.

Желание Александра Покровского, выраженное на видеозаписи, было отклонено судом, несмотря на представленные доказательства. Адвокаты утверждают, что отсутствие нотариального заверения делает новое завещание недействительным. По мнению Громовых, жена Ефремова спланировала все заранее, "случайно" забрав паспорт у Покровского на их последней встрече с нотариусом. Алексей Громов пояснил, что именно из-за этого он (Алексей Покровский – Прим. ред.) не мог заверить завещание.

Супруги написали письмо Михаилу Ефремову в колонию, чтобы призвать его к ответу, но он пока молчит. Кроме того, жена актера не желает общаться с Алексеем и Натальей.

Юристы утверждают, что у претендентов на квартиру почти нет шансов доказать свою правоту. Есть только один выход – если Ефремов сам захочет добровольно отдать обещанное.

Супруги Громовы решили не сдаваться и уже обратились в суд, так как они боятся, что в ближайшем будущем Софья подселит к ним квартирантов и сделает их жизнь невыносимой. Их действия могут стать примером для родственников Сергея Захарова, погибшего в аварии, которые в том числе не исключают возможности обратиться в судебные органы.