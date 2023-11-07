Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему

64-летняя исполнительница народных песен радовала любителей фолка долгие годы. К сожалению, все хорошее рано или поздно заканчивается.

Патриотичные настроения общества вновь помогли популяризировать народные песни. Фолк-исполнители колесят по регионам, а также участвую в сборных концертах, посвященных государственным праздникам. Долгое время одной из самых популярных исполнительниц песен с национальным колоритом была Надежда Кадышева. Ее ансамбль "Золотое кольцо" радовал любителей народных песен больше 35 лет.

Прохор Шаляпин считает, что пора обновлять состав исполнителей народных песен. Любитель заводить романы с женщинами постарше сделал резонансное заявление, которым фактически погнал Кадышеву с отечественной эстрады.

"Известные народницы у нас только Бабкина да Кадышева, но обе тетушки уже свое спели, и они далеко не самые яркие. В каждом хоре есть более голосистые певицы", – объяснил Шаляпин необходимость убрать солистку "Золотого кольца" со сцены.

При этом важно, как считает Прохор Андреевич, чтобы места народниц заняли талантливые исполнительницы помоложе. Они смогут в полной мере отвечать запросам современной молодежи, при этом нести в массы русскую культуру. Очевидно, что Надежда Кадышева помогла в решении вопросов популяризации народной музыки. Сейчас же пришла пора передавать опыт другим поколениям.

Напомним, что 64-летняя певица всю свою жизнь посвятила сцене. Примечательно, что в музыкальное училище 18-летняя Надя смогла поступить только со второго раза. Уже с третьего курса она начала выступать в составе ансамбля "Россияночка". Во время обучения Надежда Кадышева познакомилась со своим нынешним супругом Александром Костюком. Уже 40 лет пара счастлива в браке. Они стали родителями сына Григория, который в 2015 году подарил внука Алексея.