Певец, исполняющий патриотические песни, стал одним из самых известных в стране. К сожалению, у шоу-бизнеса есть и неприглядная сторона. Подозревает ли SHAMAN, что в скором времени столкнется с неизбежным?

У каждого отрезка времени существуют свои герои, кумиры и голоса. Очевидно, что в текущем моменте страну сплотили патриотичные настроения. Их голосом стал певец Ярослав Дронов, который выступает под псевдонимом SHAMAN. Его песни стали хитами. Это и "Я русский", и "Мой бой", и "Спасибо".

Коллеги-певцы уверены, что появление Дронова на отечественной сцене – это ответ на запрос зрителей, желающих видеть новые лица и слышать новые голоса. Прохор Шаляпин считает, что SHAMAN должен быть осторожен. Исполнителя патриотических хитов уничтожат.

Любитель женщин постарше Шаляпин считает себя знатоком изнанки отечественного шоу-бизнеса. Он даже озвучил срок, который, по его мнению, отведен одаренному харизмой и голосом Ярославу.

"Я больше чем уверен, что это ненадолго – пять-десять лет, и его просто уничтожат наши же "коллеги". В шоу-бизнесе так принято – уничтожать талантливых", – высказался о творческой судьбе Дронова Шаляпин.

Напомним, что SHAMAN смог пробиться на российскую сцену не с первого раза. В 2013 году он не смог победить на вокальном конкурсе "Фактор А". Через год певец занял второе место в шоу "Голос", но и это не помогло мужчине выйти на большую сцену.

Любовь миллионов подарила Ярославу кавер-версия песни "Танцы на стеклах", исполненная им в 2018 году. На популярной видео-платформе ролик набрал больше 57 млн. просмотров. С 2020 года певец выступает под псевдонимом SHAMAN. Он собирает стадионы и выступает на сборных концертах. С 2017 года исполнитель женат на Елене Мартыновой. Женщина старше мужа на 14 лет, но эта разница в возрасте не мешает паре счастливо жить вместе.