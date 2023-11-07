Ведущая ТВ-шоу, вероятно, не подозревала, какие последствия вызовет ее очередной эксперимент. Стали известны детали произошедшего с Региной Тодоренко.

Поклонники обожают ведущую шоу "Орел и решка", называя ее самой активной и позитивной. Действительно, женщина много шутит, подмечает забавные детали и не стесняется своей естественности. Привычный образ Регины Тодоренко не мог не радовать зрителей: стройная фигура, обаятельная улыбка и копна русых волос.

Накануне телеведущая опубликовала в своем ТГ-канале селфи. Лишившаяся волос Тодоренко стала неузнаваемой. Появились фото, на которых не было привычной пышной шевелюры. Сдержанное каре и шоколадный цвет. 33-летняя женщина примерила на себя новый образ.

"Для меня работа в кино – это терапия! Я могу быть, кем угодно, применить абсолютно разные роли и попасть в ситуации, которые в моей реальной жизни, возможно, никогда не произошли бы", - написала Регина Тодоренко в своем блоге.

Очевидно, что новый образ очень к лицу известной ведущей. Темный цвет волос выгодно оттеняет светлые глаза. Прическа же помогает придать лицу изящность и акцентировать внимание на аккуратных чертах. За несколько часов снимки Регины Тодоренко в новом образе уже набрали сотни одобрительных реакций пользователей.

Регина Тодоренко успевает и сниматься в кино, и играть на сцене театра, и даже петь. Напомним, несмотря на стремительно развивающуюся карьеру, 33-летняя ведущая не забывает о семье. Она воспитывает двух сыновей: старшего Михаила и младшего Мирослава. Дети рождены в браке с певцом Владом Топаловым. Пара официально зарегистрировала отношения в 2018 году, а через год супруги отпраздновали свадьбу в Италии.