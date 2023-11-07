Упал на улице без сознания: что сейчас с народным артистом СССР Соломиным

Художественный руководитель Малого театра собирался на работу. Ему резко стало плохо. Как сейчас себя чувствует госпитализированный Юрий Соломин – узнали СМИ.

Как гром среди ясного неба прозвучала информация об экстренной госпитализации народного артиста. По данным RT, упавшего без сознания пожилого мужчину экстренно госпитализировали в столичную клинику. Благодаря слаженным действиям врачей, Юрий Соломин пришел в себя. Что же случилось с ним?

Известно, что худрук Малого театра собирался на работу. Он вышел к машине и упал без сознания. Близкие, которые находились с 88-летним актером рядом, незамедлительно вызвали "скорую". Сейчас Юрий Соломин по-прежнему находится под наблюдением специалистов.

"Ему сделали КТ, МРТ и другие обследования, и они никакого инсульта не показали. У него просто резко скакнуло давление, и от этого он потерял сознание", – прокомментировали близкие состояние артиста.

Стоит отметить, несмотря на солидный возраст, Юрий Соломин продолжает работать. С 2019 года он является художественным руководителем Малого театра. За свою жизнь актер сыграл в десятках постановок. Ставил спектакли на классические произведения отечественных и зарубежных авторов. Его роли в кино обычно яркие и незабываемые.

Юрий Соломин состоялся и как талантливый режиссер. Он ставил не только спектакли, которые пользовались успехом у зрителей, но и работал в качестве кинорежиссера. В 2015 году актера наградил президент России орденом "За заслуги перед Отечеством". Дочь Дарья и внучка Александра 88-летнего деятеля культуры не пошли по его стопам. Женщин больше заинтересовала музыка. Они стали пианистками. Правнуки Юрия Соломина Федор и Юрий с профессией пока не определились, но уже готовы попробовать себя на сцене.