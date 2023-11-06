Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес

Настя Ивлеева призналась, что очень удивлена отношениями Ксении Собчак и Константина Богомолова.

В минувшее воскресенье известная российская журналистка, актриса и ведущая Ксения Собчак отметила день рождения. В 2023 году телезвезде исполнилось 42.

Именинница, безусловно, принимала множество поздравлений от родных, друзей, коллег и, конечно, супруга-режиссера. Также в честь торжества была организована вечеринка с участием других влиятельных медийных личностей.

Ксения Собчак и ее муж Константин Богомолов вновь потрясли российский шоу-бизнес своей креативностью. В Сети проскальзывают эмоциональные отзывы гостей мероприятия об их семье. Вот и блогер Настя Ивлеева не удержалась — выложила все как на духу.

В своем телеграм-канале звезда восторженно сообщила, какое впечатление на нее произвели отношения между Ксенией Собчак и Константином Богомоловым. Звездная гостья призналась, что просто в восторге от харизматичной, нетипичной, самобытной любви семейной пары.

Также Настя Ивлеева решила: журналистка и режиссер буквально придуманы для того, чтобы быть вместе. По словам блогерши, она в этом убедилась еще на премьере спектакля в театре на Малой Бронной, куда ей посчастливилось попасть по приглашению Ксении Собчак.

"Искренние и отбитые наглухо. Мечта!" – написала Ивлеева о знаменитых супругах.

Напомним, что Ксения Собчак вступила в брак с Константином Богомоловым в 2019 году. Вместо свадебного лимузина эпатажные молодожены использовали катафалк.