Транслировали на всю страну: на концерте SHAMAN'а вынесли "ядерный чемоданчик"

Певец SHAMAN на сцене нажал красную кнопку.

Накануне SHAMAN преподнес поклонникам подарок: его шоу показали сразу по нескольким федеральным каналам. Вся страна оценила фееричный концерт молодого автора-исполнителя патриотических песен. Артист выступил с полюбившимися многим композициями: например, "Встанем" и "Я русский". Исполнение последней песни особенно запомнилось зрителям.

Перед тем, как SHAMAN спел любимую строчку "Я русский!", на сцену вынесли "ядерный чемоданчик". Когда мужчина в образе секьюрити открыл крышку перед исполнителем, тот нажал на красную кнопку, после чего зажглась рампа. Появившейся огонь на сцене отлично дополнил выступление. На ТВ трансляции сразу после этого момента показали фейерверк.

Этот момент с концерта SHAMAN'а сейчас активно обсуждают в Сети. В частности, в телеграм-канале "Осторожно, новости" кадры назвали главным видео вечера. Некоторым же показалось, что чемоданчик с красной кнопкой – неуместный образ, другим же пришелся по душе дерзкий ход авторов шоу.

Напомним, накануне SHAMAN трогательно поздравил россиян с Днем народного единства. Артист выступил на открытии выставки "Россия" вместе с детским хором, исполнив свой главный хит. Подробнее об этом писали "Дни.ру".