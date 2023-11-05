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Беременная жена Тарасова дала рецепт нежнейших пирожков

Беременная жена Тарасова дала рецепт нежнейших пирожков
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В ожидании четвертого ребенка Анастасия Костенко балует мужа вкусной выпечкой.

Что может быть лучше вкусных сытных пирожков, которые готовит любимая женщина? Мастер спорта России, бывший защитник сборной РФ по футболу Дмитрий Тарасов катается как сыр в масле! Когда его супруга Анастасия Костенко дала этот рецепт поклонникам, народ оценил ее выдающиеся кулинарные способности.

Ингредиенты

Мука – 500 граммов,
Молоко тёплое – 300 мл,
Желтки – 2 штуки,
Масло сливочное растопленное – 50 граммов,
Дрожжи сухие – 7 граммов,
Соль – 1 чайная ложка,
Сахар – 2 чайные ложки.

Рецепт

Сначала нужно подогреть молоко, чтобы было теплое, добавить в него дрожжи, одну маленькую ложку сахара, а затем две столовые ложки муки. Анастасия Костенко все это перемешивает и оставляет в теплом месте, пока не появится "шапочка".

Затем жена Дмитрия Тарасова ждет 20-30 минут и выливает в емкость готовую опару — там предстоит месить тесто. Изысканная кулинарка добавляет масло, желтки и просеивает муку. Важный этап — посластить, посолить и перемешать состав. Анастасия Костенко отправляет готовое тесто в теплое место на час, а параллельно готовит начинку.

Ответственная стадия — слепить из теста 16-17 шариков, накрыть их и подождать еще 20 минут. Следом формируем пирожки, как велит рецепт — раскатываем шарики и начиняем. Они остаются на расстойке на 30 минут, отмечает Анастасия Костенко.

Ну а в финале, пока где-то облизывается мастер спорта Дмитрий Тарасов, его жена смешивает молоко с желтком, смазывает жидкой консистенцией пирожки и отправляет в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

"Нежнейшие пирожки, растворяются как сахарная вата", — считает беременная Анастасия Костенко и всем рекомендует этот рецепт.

5 ноября 2023, 20:05
Фото: Telegram/kostenko1994
Telegram✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Красивая история любви Тарасова и Костенко

Дмитрий Тарасов далеко не сразу после разрыва с Ольгой Бузовой обнародовал Анастасию Костенко.
Футболист ратовал за то, чтобы подробности его частной жизни были не афишированы. Но не получилось.
Спортсмен регулярно выводил избранницу в свет.
Дмитрий и Анастасия радовали глаз фанатов.
В декабре влюбленные отправились на Мальдивы.
Именно там Дмитрий сделал предложение Анастасии.
Влюбленные весело проводили время.
Затем пара отправилась в Дубаи.
В начале января Тарасов и Костенко расписались.
Анастасия оказалась верующей девушкой.
Поэтому уже в конце января Костенко и Тарасов обвенчались.
А затем отправились отмечать в банкетный зал одного из московских отелей.

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