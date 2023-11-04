"Этот город – мечта": Алена Водонаева собирает вещи и улетает из России

Бывшая участница скандального реалити-шоу, блогерша и журналистка Алена Водонаева сообщила, что планирует улететь за границу.

С наступлением холодов знаменитости стремятся продлить лето и улететь туда, где столбики термометров показывают уверенный плюс. Так, Алена Водонаева вместе с матерью уже собирает вещи и на время улетает из России. Путешествие телезвезды в Турцию состоится в середине ноября, судя по ее недавним публикациям в популярной социальной сети.

Алена Водонаева призналась, что никогда не была в Стамбуле, и это довольно любопытно, поскольку самолеты едва ли не каждый день летают в этот турецкий город. Да и возможностей посетить бывший Константинополь у знаменитости наверняка было немало.

"13 и 14 ноября мы с мамой будем в Стамбуле. Я никогда там не была. Этот город – мечта", – призналась 41-летняя звезда экрана.

Сейчас Алена Водонаева ищет человека, который расскажет ей о достопримечательностях Стамбула. По словам телезвезды, она вместе с гидом планирует посетить как минимум четыре-пять знаковых мест города.

Ранее Алена Водонаева обратила внимание на популярного нынче певца SHAMAN'а. Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" заговорила о сексуальности исполнителя хита "Я русский". Подробнее об этом писали "Дни.ру".