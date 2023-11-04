"Очень тяжело": дочь онкобольной Заворотнюк мучается от боли

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк активно ведет личный блог и общается со своими подписчиками. О состоянии своей матери девушка предпочитает не говорить, а вот своими проблемами и переживаниями иногда делится.

О том, что Анастасии Заворотнюк был поставлен страшный диагноз, публика узнала в 2019 году. Артистка борется с глиобластомой головного мозга. На протяжении нескольких лет звезда "Моей прекрасной няни" не появляется на публике и не ведет соцсети. Ее дочь Анна, которая, напротив, активно ведет свой аккаунт, старается обходить стороной тему болезни.

Однако вчера блогерша все же сделала исключение. Дочь Анастасии Заворотнюк написала, что ей очень нелегко говорить о здоровье матери, ведь та болеет очень сильно. Также Анна добавила, что, несмотря на проживание за границей, она постоянно на связи с бабушкой. Так девушка держит ситуацию под контролем.

А сегодня актриса и модель пожаловалась на собственное самочувствие. По ее словам, она проснулась в пять часов утра от ужасной боли в горле. Девушка собирается провести дома целый день, так как действительно плохо себя чувствует и даже едва не потеряла сознание, пытаясь встать с кровати. А лучшими друзьями Заворотнюк назвала лекарственные препараты, также продемонстрировав их аудитории в своем блоге.

"Мне очень тяжело сейчас разговаривать", – поделилась девушка.

Публика решила поддержать дочь Анастасии Заворотнюк. "Какая же Вы шикарная девушка, моя любимая!!! Вы до невозможности красивы и очаровательны, обаятельны и привлекательны!!! Люблю до безумия!!! Выздоравливайте скорее!!!" – поклонники не скупились на теплые слова и пожелания в адрес девушки.