"Уже все поумирали": пережившему трагедию Шаляпину приходится несладко

Певец Прохор Шаляпин известен скандальными браками с успешными и состоятельными женщинами. Сам он никогда не стеснялся своего положения, а его супруги были готовы обеспечивать артисту шикарную жизнь.

Недавно певец Прохор Шаляпин стал гостем шоу "Народ против звезд", где участников проверяют на знание недорогих товаров из масс-маркета. Когда Шаляпину задали вопрос об одежде, артист заявил, что брендовым вещам предпочитает более скромные варианты.

По словам исполнителя, он в принципе редко покупает одежду, так как ее у него и так очень много. Шаляпин признался, что смог увидеть реальное количество своих нарядов лишь после установки в его жилище огромных шкафов. Раньше же никакого порядка в его гардеробе не наблюдалось.

Также артист отметил, что сам себе одежду в ЦУМе не покупает. С неприкрытым сожалением Прохор Шаляпин добавил, что были в его жизни золотые времена, когда он мог ни в чем себе не отказывать. Но те, с кем он раньше посещал ЦУМ и кто платил за него, "уже поумирали". Теперь ему приходится не так сладко, как раньше, артист вынужден экономить.

Так, Прохор известен скандальными романами с состоятельными женщинами. Одной из его обеспеченных избранниц была бизнесвумен Лариса Копенкина.

А в 2021 году артист женился на канадской миллионерше Татьяне-Клаудии Дэвис. Женщина была не против обеспечивать супругу роскошную жизнь. Однако Дэвис, подхватившая коронавирусную инфекцию, ушла из жизни вскоре после бракосочетания.

Для Прохора Шаляпина кончина любимой стала трагедией. Он тяжело переживал смерть жены. Музыкант признается, что постоянно вспоминает этот недолгий, но такой замечательный период времени, что им посчастливилось прожить вместе. Артист называет ее своей самой большой любовью.