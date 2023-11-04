Из замка уже уехала: куда собралась вернувшаяся Пугачева

Автомобиль Аллы Пугачевой был замечен недалеко от Твери. Какие же сейчас планы у Примадонны?

На днях Алла Пугачева вернулась в Россию, что стало одной из самых обсуждаемых новостей недели. Как известно, она уже посетила свой замок в деревне Грязь. По слухам, артистка приехала ради составления завещания и решения вопросов, связанных с переездом на Кипр.

К этому часу поступила информация о том, что Алла Пугачева уже уехала из замка. Ее роскошный автомобиль попал под прицелы фотокамер в Твери. Как пишут в Сети, артистка якобы уехала в сторону Санкт-Петербурга. Ожидается, что певица появится на церемонии прощания с дирижером Юрием Темиркановым. Мероприятие запланировано на 5 ноября (пройдет в Большом зале Петербургской филармонии).

Кстати, как только Алла Пугачева вернулась в Россию, общественники выступили с инициативой задержать артистку и допросить ее о возможном финансировании ВСУ. Их инициатива была поддержана военными, бойцами добровольческого подразделения "Союз".

Напомним, ранее Алла Пугачева со своим супругом Максимом Галкиным (признан иноагентом) проживала в Израиле. Однако в связи с усугублением палестино-израильского конфликта, ей пришлось покинуть страну. На протяжении длительного периода времени ничего о местонахождении Пугачевой известно не было. Предполагалось, что на родину Примадонна возвращаться не собирается, так как поддерживает мужа.