Рождены без любви: дети Пугачевой и Галкина* пошли разными дорогами

18 сентября 2013 года на свет появились очаровательные двойняшки – Лиза и Гарри Галкины. Тогда им пророчили счастливую беззаботную жизнь, ведь никто не знал, что на самом деле с ними случится.

С первых дней жизни дети Примадонны от суррогатной матери стали в России суперзвездами. Многочисленные фан-сообщества в честь мальчика и девочки стали расти не по дням, а по часам. Будучи совсем крошками, Лиза и Гарри научились вести себя на камеру, ведь Алла Пугачева и Максим Галкин* прививали им всестороннее развитие.

В беседе с "Дни.ру" нумеролог Фарида Красавкина заявила, что эти звездные дети — лунные, двойственные. Они обладают недюжинными талантами, однако реализация зависит от воспитания и времяпровождения. По мнению эксперта, маленькие наследники пошли разными дорогами, поскольку это заложено у них в программе.

Нумеролог объяснила, что у близнецов и у двойняшек в 95% судьбы отличаются. Лиза и Гарри — не исключение, причем Алла Пугачева и Максим Галкин* напрямую влияют на будущее своих детей.

"У Елизаветы мотивация "я лидер" — через управление, упрямство, может где-то по головам пойти. У Гарри мотивация через свободу, многообразие жизни. Ему нужно научиться выбирать из множества того, что ему действительно хочется". — говорит Фарида Красавкина.

Другими словами, девочка ориентирована на точность и четкость в действиях и планах, а мальчик долго взвешивает все "за" и "против". Кармическая программа, как отметила нумеролог, включается в 13 лет — то есть по достижении этого возраста Лиза и Гарри начнут себя активно проявлять. Однако Алла Пугачева и Максим Галкин* могут уже сейчас наблюдать, какими становятся их дети.

"Вообще дети рождены без любви. Их души в прошлых воплощениях ее недополучили. Я не беру сейчас глубоко, беру кармический хвост — с чем пришли дети. Им обоим очень важно получать любовь, внимание, поддержку от родителей", — объявила специалист по числам.

Исходя из прогноза, у Лизы есть ориентация на лидерство, желание всеми управлять. Она более упряма, амбициозна, может быть наедине с собой, самой умной. Не исключена гордыня. В то время как Гарри нерешительный и зависим от мнения матери: как скажет Алла Пугачева — так и будет.

* Максим Галкин признан в РФ иноагентом