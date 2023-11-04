Как Бузова: внезапно запевшие звезды российского шоу-бизнеса

Долгие годы Ольга Бузова наслаждалась лучами славы в качестве участницы и ведущей "Дома-2". Но в какой-то момент этой скромной популярности звезде оказалось недостаточно, и она запела. Впрочем, это не единственный подобный пример в российском шоу-бизнесе.

"Человек талантливый, талантлив во всех областях", – говорил немецкий писатель Лион Фейхтвангер. Вероятно, так подумали и некоторые звезды, внезапно для всех решившие попробовать свои силы на музыкальной сцене. Редакция "Дни.ру" составила список таких знаменитостей.

Ольга Бузова

История становления певческой карьеры Ольги Бузовой знакома, пожалуй, каждому зрителю нашей страны. Звезда "Дома-2" решила выпускать собственные хиты в 2017 году после болезненного развода с Дмитрием Тарасовым. А сегодня, спустя несколько лет, поющая телеведущая уже может похвастаться внушительной армией поклонников своей музыки.

Марина Федункив

Еще одной запевшей звездой российского шоу-бизнеса стала звезда сериала "Реальные пацаны" Марина Федункив. Примечательно, что в самом начале пути Ольги Бузовой актриса с иронией высказывалась о ее творчестве. А уже спустя пару лет у нее вышел собственный дебютный трек "Не устоишь".

Елена Воробей

Не так давно на просторах Сети появилась новость о рождении еще одной звезды музыки. Ей оказалась известная юмористка Елена Воробей. Несколько месяцев назад артистка представила публике довольно откровенный клип на свою песню "Холодно".

Александр Ревва

Уже много лет Александр Ревва покоряет российскую сцену как Артур Пирожков. За это время многие успели забыть, что начинал свою карьеру он не в качестве певца, а как юморист. Поэтому его решение выпускать хиты тоже когда-то далеко не все воспринимали всерьез.

Анастасия Волочкова

Умения и таланты Анастасии Волочковой можно перечислять бесконечно. О заслугах артистки в балете слышал каждый, но не все знают, что она не раз демонстрировала публике свои вокальные данные. Недавно у звезды состоялась презентация очередного клипа на песню "Глоток любви", который приняли не слишком тепло.

Иван Ургант

Уже полтора года Ивана Урганта невозможно увидеть на российских экранах. К счастью, помимо карьеры телеведущего, у него есть и другие методы самореализации. За последние несколько месяцев шоумен выпустил два собственных клипа, назвавшись Гришей Ургантом.

Яна Кошкина

В число тех, кто составил конкуренцию Ольге Бузовой, вошла и известная ведущая Яна Кошкина. Несколько лет назад звезда запела внезапно для публики и представила свой первый сингл "На красный свет". Однако свой музыкальный талант она продемонстрировала еще раньше, участвуя в слепых прослушиваниях на шоу "Голос". А еще Яна поет в рамках проекта "Однажды в России", исполняя композиции, которые, как правило, являются пародией..

Вполне возможно, что совсем скоро список знаменитостей, решивших строить карьеру на музыкальной сцене, пополнится еще одним именем. Ранее "Дни.ру" писали, что о решении попробовать себя качестве певицы объявила актриса Анна Хилькевич.