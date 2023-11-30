Успенская высказалась об успехах певца SHAMAN: "Пусть дорастет"

Любовь Успенская считает, что артисту пока рано присваивать неофициальное звание легенды.

Пожалуй, исполнительницу хита "Пропадаю я" смело можно назвать одной из самых авторитетных знаменитостей нашей страны. К ней с уважением относятся не только многочисленные поклонники, но и коллеги по цеху. Да и сама Любовь Успенская свои заслуги никогда не умаляет.

Накануне артистка, как и многие другие звезды, появилась на ежегодной премии "Золотой граммофон". Разумеется, представители прессы не упустили возможности пообщаться с певицей. В беседе с журналистами знаменитость отметила свои достижения, а также высказалась об успехах одного из коллег – известного исполнителя Ярослава Дронова.

Любовь Успенская заявила, что считает себя настоящей легендой российской сцены. По мнению звезды, это неофициальное звание она получила полностью заслуженно. А вот певец SHAMAN, которого сегодня многие ставят в один ряд со "старожилами" отечественной эстрады, как считает артистка, пока не достиг такого же уровня.

Отвечая на вопрос журналиста, Успенская отметила, что не может назвать Дронова легендой. По мнению артистки, путь исполнителя на сцене только начинается, и ради получения подобного звания ему предстоит еще многого достичь.

"Пусть дорастет до меня. Он только начал. Давайте будем говорить о десятилетиях, двадцатилетиях", – высказала свое мнение Любовь Успенская.

Впрочем, в российском шоу-бизнесе немало и тех, кто возлагает на молодого артиста большие надежды. Ранее "Дни.ру" писали о том, что свое истинное отношение к певцу SHAMAN раскрыл Никита Михалков.