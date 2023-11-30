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Четверг 30 ноября

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Успенская высказалась об успехах певца SHAMAN: "Пусть дорастет"

Успенская высказалась об успехах певца SHAMAN: "Пусть дорастет"
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Любовь Успенская считает, что артисту пока рано присваивать неофициальное звание легенды.

Пожалуй, исполнительницу хита "Пропадаю я" смело можно назвать одной из самых авторитетных знаменитостей нашей страны. К ней с уважением относятся не только многочисленные поклонники, но и коллеги по цеху. Да и сама Любовь Успенская свои заслуги никогда не умаляет.

Накануне артистка, как и многие другие звезды, появилась на ежегодной премии "Золотой граммофон". Разумеется, представители прессы не упустили возможности пообщаться с певицей. В беседе с журналистами знаменитость отметила свои достижения, а также высказалась об успехах одного из коллег – известного исполнителя Ярослава Дронова.

Любовь Успенская заявила, что считает себя настоящей легендой российской сцены. По мнению звезды, это неофициальное звание она получила полностью заслуженно. А вот певец SHAMAN, которого сегодня многие ставят в один ряд со "старожилами" отечественной эстрады, как считает артистка, пока не достиг такого же уровня.

Отвечая на вопрос журналиста, Успенская отметила, что не может назвать Дронова легендой. По мнению артистки, путь исполнителя на сцене только начинается, и ради получения подобного звания ему предстоит еще многого достичь.

"Пусть дорастет до меня. Он только начал. Давайте будем говорить о десятилетиях, двадцатилетиях", – высказала свое мнение Любовь Успенская.

Впрочем, в российском шоу-бизнесе немало и тех, кто возлагает на молодого артиста большие надежды. Ранее "Дни.ру" писали о том, что свое истинное отношение к певцу SHAMAN раскрыл Никита Михалков.

30 ноября 2023, 16:41
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
NEWS.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Малахов, Ургант, Меладзе, Галкин: сколько звезды "зарубают" на корпоративах

Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вячеслав Макаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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