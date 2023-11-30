Скинула 13 кило: преобразившаяся Воробей рассказала о своем похудении

Елена Воробей раскрыла секрет, как ей удалось сбросить вес. Оказалось, ради стройной фигуры артистке пришлось провести комплексную работу.

Уже долгие годы юмористка строит карьеру, практически беспрерывно выступая и гастролируя. Однако в этом насыщенном графике у нее не всегда находится время, чтобы заняться собой и своим здоровьем. В новом интервью Елена Воробей поделилась, с какими проблемами ей не так давно пришлось столкнуться.

Как отметил корреспондент WomanHit.ru, в последнее время артистка постройнела и похорошела. Но за этим, как призналась знаменитость, стоит большая работа. Пародистка рассказала, что обращалась к специалистам, чтобы поправить здоровье и решить проблемы с щитовидной железой. В результате звезде пришлось лечиться и параллельно худеть.

Елена Воробей поделилась, что ей удалось скинуть 13 килограммов. На пути к стройности актриса испытала на себе ряд самых разных методов похудения. Знаменитость полностью изменила рацион питания, исключив все вредное и спиртное, и внедрила в свою жизнь спорт. Кроме того, юмористка прибегала к помощи популярного в последнее время среди звезд препарата. Однако принимала средство она под пристальным наблюдением своего врача.

"Он тщательно отслеживал все мои показатели, корректировал дозировку", – рассказала о своем похудении Воробей.

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