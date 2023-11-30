Скинула 13 кило: преобразившаяся Воробей рассказала о своем похудении

Бондарчук показала лицо 9-месячного сына Тесты Олешко о привлекательных женщинах Игры Сонник

Топ новостей недели

Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почемуКадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнесОтбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точкуРаспад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку Красивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замужКрасивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж

Лента новостей

Четверг 30 ноября

16:41Успенская высказалась об успехах певца SHAMAN: "Пусть дорастет" 15:36Чеботина рассекретила реальное окружение Киркорова 15:33Скинула 13 кило: преобразившаяся Воробей рассказала о своем похудении 13:56Денег хватает: Киркоров объяснил свой отказ работать в новогодние праздники 13:51Певица Нюша подробно рассказала о воспитании детей 13:25Фигуре не навредит: рецепт диетического блюда для новогоднего стола от Волочковой 12:19Роскошная Седокова появилась на публике в смелом наряде 11:45Звездный астролог Глоба сделал прогноз на последний день осени 2023 10:49Ставшая мамой в 54 года Бондарчук перестала скрывать лицо сына 07:51Чуть-чуть не дожила до 100: ушла из жизни актриса Тамара Солодовникова 07:23Три необычных способа предотвратить простуду зимой 07:06Безработица в стране снизилась до исторического минимума 06:48Мощный геошторм накроет Землю уже сегодня 06:08Полезнейший фрукт: почему хурма обязательно должна быть в рационе 05:34Черная метка "Сектора газа": трагичные судьбы участников группы 03:26Повышает давление: назван опасный фактор городской среды 03:05Назван неожиданный способ предотвратить развитие диабета 02:24Мужчины игнорируют их во время интима: несущественные женские недостатки 01:49Александр Олешко назвал четыре главных качества привлекательных женщин 01:20Сбежал без оглядки: Сергей Лазарев оставил знаменитую балерину 15:58Навку заподозрили в беременности из-за одного жеста Лорак 14:18Мечтающая о детях Бузова рассекретила любимого крестного сына 13:27Унаследовала талант от родителей: 8-летняя дочь Николаева удивила публику пением 12:43Ее поведение поразило: обнародован необычный поступок вдовы Градского у гроба 11:00Танцевали и держались за руки: 16-летнюю дочь Началовой сняли с известным певцом 09:52Все свое: Люся Чеботина поставила хейтеров на место 09:07Забыл или не захотел платить: Филипп Киркоров копит многомиллионные долги 08:24Хорошее настроение и здоровье: четыре причины начать бегать зимой 07:50Испытывает на себе: ученый изобрел лекарство от болезни Бехтерева 06:53Гарик Харламов честно ответил на вопрос об очередном браке 05:59Обожаю: известный певец не устоял перед Ларисой Гузеевой 04:47ТОП-3 продукта с большим количеством витамина D 03:15Пять важных правил для подготовки к Новому году 01:42В сознании: инфаркт не сломил Михаила Боярского 00:53Рожать больше и чаще призвали россиянок в Год семьи 17:54Леди за рулем: 5 звезд-автолюбителей российского шоу-бизнеса 16:49Муцениеце показала, как выглядела до свадьбы с Прилучным 16:16Тест: хорошо ли вы знакомы с творчеством Евгения Евстигнеева? 14:59Хозяйничает в доме: 67-летний Ургант трогательно рассказал о молодой жене 13:50Из-за хулиганства трижды менял школу: каким растет 9-летний сын Пьехи 12:23Астролог Глоба дал предостережение россиянам на вторник 28 ноября 11:27Мучается уже много лет: Газманов откровенно рассказал о своей проблеме 09:18Травил металл и готовился: Владимир Машков с теплом вспомнил о первой встрече с Табаковым 08:13Две свечи и бутылочка: Дмитрий Дибров раскрыл секрет счастливого брака 07:19Какие продукты начнут дорожать в ближайшее время 06:57Скончался актер из "Невского": не стало 38-летнего Евгения Шепелевича 06:27Праздник живота: как правильно питаться в новогоднюю ночь 05:38Раскрыт секрет правильного сна на выходных 04:50Шторм века: названа причина возникновения мощнейшего урагана 04:26Не пойду: юная спутница Филиппа Киркорова отказалась выходить на красную дорожку
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Скинула 13 кило: преобразившаяся Воробей рассказала о своем похудении

Скинула 13 кило: преобразившаяся Воробей рассказала о своем похудении
423

Елена Воробей раскрыла секрет, как ей удалось сбросить вес. Оказалось, ради стройной фигуры артистке пришлось провести комплексную работу.

Уже долгие годы юмористка строит карьеру, практически беспрерывно выступая и гастролируя. Однако в этом насыщенном графике у нее не всегда находится время, чтобы заняться собой и своим здоровьем. В новом интервью Елена Воробей поделилась, с какими проблемами ей не так давно пришлось столкнуться.

Как отметил корреспондент WomanHit.ru, в последнее время артистка постройнела и похорошела. Но за этим, как призналась знаменитость, стоит большая работа. Пародистка рассказала, что обращалась к специалистам, чтобы поправить здоровье и решить проблемы с щитовидной железой. В результате звезде пришлось лечиться и параллельно худеть.

Елена Воробей поделилась, что ей удалось скинуть 13 килограммов. На пути к стройности актриса испытала на себе ряд самых разных методов похудения. Знаменитость полностью изменила рацион питания, исключив все вредное и спиртное, и внедрила в свою жизнь спорт. Кроме того, юмористка прибегала к помощи популярного в последнее время среди звезд препарата. Однако принимала средство она под пристальным наблюдением своего врача.

"Он тщательно отслеживал все мои показатели, корректировал дозировку", – рассказала о своем похудении Воробей.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Елена Воробей раскрыла правду об отношениях с экс-мужем Надежды Бабкиной.

30 ноября 2023, 15:33
Елена Воробей. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
WomanHit.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как Бузова: внезапно запевшие звезды российского шоу-бизнеса

Елена Воробей. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Федункив. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Александр Ревва. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Яна Кошкина. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Федункив. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

По теме

Воробей раскрыла правду об отношениях с экс-мужем Бабкиной: Написала Жене ночью

Елена Воробей удивила фанатов необычным увлечением

Успенская высказалась об успехах певца SHAMAN: "Пусть дорастет"

Успенская высказалась об успехах певца SHAMAN: "Пусть дорастет"
Любовь Успенская считает, что артисту пока рано присваивать неофициальное звание легенды. Пожалуй, исполнительницу хита "Пропадаю я" смело можно назвать одной из самых авторитетных знаменитостей нашей страны.

Чеботина рассекретила реальное окружение Киркорова

Чеботина рассекретила реальное окружение Киркорова
Дуэт Филиппа Киркорова и Люси Чеботиной на песню "Королева", который случился весной, вызвал немало пересудов и разговоров. Мол, что связывает 26-летнюю певицу и 56-летнего короля российской эстрады. Многим было интересно, станет ли дружить Киркоров с Чеботиной если вдруг ее слава померкнет.

Денег хватает: Киркоров объяснил свой отказ работать в новогодние праздники

Денег хватает: Киркоров объяснил свой отказ работать в новогодние праздники
Филипп Киркоров рассказал, как планирует провести главную ночь в году. Оказалось, работы в списке его новогодних дел нет. Сегодня имя знаменитого поп-короля знакомо практически каждому в нашей стране.

Певица Нюша подробно рассказала о воспитании детей

Певица Нюша подробно рассказала о воспитании детей
Несмотря на свой плотный график популярная певица находит время на своих наследников. Нюша раскрыла правду о воспитание детей. После участия в "Фабрике звезд" популярная певица начала активную сольную карьеру.

Фигуре не навредит: рецепт диетического блюда для новогоднего стола от Волочковой

Фигуре не навредит: рецепт диетического блюда для новогоднего стола от Волочковой
Анастасия Волочкова рассказала, как готовит рыбу в духовке. Получается очень вкусно и низкокалорийно. Знаменитая балерина строит карьеру на сцене уже много лет.

Выбор читателей

29/11СрдТанцевали и держались за руки: 16-летнюю дочь Началовой сняли с известным певцом 29/11СрдНавку заподозрили в беременности из-за одного жеста Лорак 29/11СрдГарик Харламов честно ответил на вопрос об очередном браке 29/11СрдЕе поведение поразило: обнародован необычный поступок вдовы Градского у гроба 29/11СрдОбожаю: известный певец не устоял перед Ларисой Гузеевой 30/11ЧтвСбежал без оглядки: Сергей Лазарев оставил знаменитую балерину