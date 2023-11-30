Денег хватает: Киркоров объяснил свой отказ работать в новогодние праздники

Филипп Киркоров рассказал, как планирует провести главную ночь в году. Оказалось, работы в списке его новогодних дел нет.

Сегодня имя знаменитого поп-короля знакомо практически каждому в нашей стране. Певец не сходит с российских экранов уже несколько десятков лет и постоянно радует народ яркими выходами в свет. Для своих появлений на публике жгучий брюнет выбирает только лучшие и самые эффектные наряды, которые, разумеется, и стоят соответствующе. Благо денег на эту красоту Филиппу Киркорову хватает.

Накануне поп-король приятно удивил общественность своим внешним видом в столичном зале "Крокус Сити Холл", где состоялся "Золотой граммофон". Артист был ведущим премии и успел сменить несколько нарядов за вечер. Кроме того, певец ответил сразу на несколько вопросов, которые долгое время интересовали публику. Один касается его планов на новогоднюю ночь, а второй – заработка.

Филипп Киркоров рассказал, что собирается встретить 2024 год в домашней обстановке, а не на сцене и мероприятиях. Отказ работать в новогодние праздники артист объяснил тем, что может позволить себе это финансово. Поэтому поп-король предпочитает проводить каникулы за тарелкой оливье и просмотром "Иронии судьбы" вместе с близкими.

"Мне денег хватает, чтобы чувствовать себя в Новый год свободным от работы", – процитировали артиста "Утро.ру".

Впрочем, некоторые связанные с финансами неприятности у певца, если верить СМИ, есть. Ранее "Дни.ру" писали о том, что Филипп Киркоров копит многомиллионные долги.