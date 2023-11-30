Певица Нюша подробно рассказала о воспитании детей

Несмотря на свой плотный график популярная певица находит время на своих наследников. Нюша раскрыла правду о воспитание детей.

После участия в "Фабрике звезд" популярная певица начала активную сольную карьеру. Ее первый альбом "Выбирать чудо" был выпущен в 2010 году и получил коммерческий успех. Особенно популярной стала песня "Выше", которая стала хитом и получила множество наград и номинаций. Нюша – одна из самых популярных и успешных артисток в России и за ее пределами.

Личная жизнь певицы является достаточно закрытой, и она предпочитает держать ее подальше от общественности. Нюша стремится сохранять личную жизнь в тайне и концентрироваться на своей профессиональной деятельности. Она предпочитает оставаться фокусированной на музыке и радоваться успехам своей семьи вне публичного внимания.

Однако довольно часто Нюша публикует фотографии со своей семьей в социальных сетях и признается, что материнство стало для нее самым важным и счастливым периодом в жизни.

На днях Нюша рассказала о том, как в своем плотном графике ей удается успевать воспитывать детей. Как оказалось, она далеко не самая строгая мама. Она даже призналась, что из нее можно "вить веревки". Однако перед каждым отъездом на гастроли популярная певица объясняет детям, что можно делать, а что нельзя.

"Перед отъездом я все обозначаю – что можно, что нельзя, но, когда приезжаю, я должна быть хорошей. Мама привозит подарки, мама привозит вкусняшки", – поделилась Нюша.



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