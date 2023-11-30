Фигуре не навредит: рецепт диетического блюда для новогоднего стола от Волочковой

Анастасия Волочкова рассказала, как готовит рыбу в духовке. Получается очень вкусно и низкокалорийно.

Знаменитая балерина строит карьеру на сцене уже много лет. За это время многое в ее жизни изменилось и перевернулось на 180 градусов. Но свою фигуру артистка сохраняет такой же стройной и подтянутой, как в юные годы. Анастасия Волочкова не скрывает, что поддерживать форму ей удается благодаря насыщенному рабочему графику и особому питанию.

Очевидно, далеко не все могут похвастаться такой же выдержкой и самообладанием. Особенно часто многие дают слабину с наступлением праздников. Но ведь совсем не обязательно, чтобы вкусная еда была калорийной. Это диетическое блюдо по рецепту от Анастасии Волочковой украсит любой новогодний стол и не навредит фигуре.

Ингредиенты

Чтобы приготовить рыбу, которую любит знаменитая блондинка, потребуется небольшой набор ингредиентов. Возьмите один килограмм филе дорадо, лимон, любимые специи и килограмм картофеля. Блюдо получится очень вкусным и красивым, если следовать инструкции.

Способ приготовления:

Смажьте дорадо оливковым маслом и специями по желанию. Затем заверните рыбу в фольгу и запекайте в духовке до готовности. Подготовьте к запеканию картофель, не удаляя кожуру. Его необходимо разрезать на дольки и готовить в духовке отдельно от рыбы.

Главный секрет этого блюда, как считает Анастасия Волочкова, заключается в эффектной подаче. Чтобы блюдо по-настоящему впечатлило, необходимо красиво разложить его на тарелке. Полейте готовую рыбу лимонным соком и добавьте зелень. Последний ингредиент не только украсит блюдо, но и спрячет неровности, образовавшиеся во время готовки.