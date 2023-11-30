Роскошная Седокова появилась на публике в смелом наряде

Анна Седокова выбрала для выхода в свет откровенный наряд, который едва прикрывал самое сокровенное.

Многочисленные поклонники бывшей солистки группы "ВИА Гра" регулярно восхищаются не только ее творчеством, но и красотой. В свои 40 лет певица выглядит шикарно, ведь тщательно следит за внешним видом и фигурой. А результат своих стараний Анна Седокова с гордостью демонстрирует, как только у нее появляется такая возможность.

Накануне повод показать себя у артистки представился на "Золотом граммофоне". Мероприятие посетили многие звезды, и каждая была краше другой. Однако Седокова в этот вечер, очевидно, решила затмить всех коллег по цеху. Исполнительница выбрала для выхода в свет довольно откровенный образ, подчеркнувший всю ее привлекательность.

Певица появилась на публике в смелом наряде из латекса. "Утро.ру" отмечают, что все присутствующие ахнули от красоты знаменитости. Но некоторых, вероятно, звезда даже заставила смутиться и покраснеть. Чтобы произвести на народ такой эффект, роскошная Анна Седокова облачилась в юбку, едва прикрывающую бедра, и боди с открытой зоной декольте. Из длинных предметов одежды на красавице были лишь перчатки и сапоги.

Судя по всему, в таком дерзком и откровенном наряде артистка чувствовала себя более чем уверенно. Казалось, исполнительница совершенно не боялась, что костюм ее подведет, поэтому смело позировала на красной дорожке. Впрочем, наслаждаться собой и вниманием публики брюнетка имеет полное право. Как писали "Дни.ру" ранее, недавно Анна Седокова объявилась после тяжелых испытаний.