Звездный астролог Глоба сделал прогноз на последний день осени 2023

Многие считают 30 ноября важной датой, ведь именно после нее наступает ключевой и завершающий год месяц. Эксперт по звездам Павел Глоба рассказал, что ждет россиян в этот день, и как его стоит провести.

Согласно прогнозу, который сделал звездный астролог, последний день осени 2023 следует посвятить не только полезным, но и приятным делам. Павел Глоба порекомендовал 30 ноября уделить время хобби, семейным вопросам и праздникам. По словам эксперта, особенно полезно сегодня будет общение к близкими людьми и укрепление связи со второй половинкой.

А вот заниматься своим здоровьем, согласно прогнозу Павла Глобы, следует с умом. Астролог предостерег, что в последний день осени не стоит лечить болезни пищевода, желудка и грудных желез. Зато на пользу пойдут медицинские мероприятия, направленные на выведение всего лишнего из организма и лечение болей в позвоночнике, коленях, сухожилиях.

Кроме того, 30 ноября стоит обращать особое внимание на происходящее в течение дня. Павел Глоба озвучил некоторые приметы, с которыми россияне могут столкнуться в эту дату. Хорошим знаком будет попасть под дождь, увидеть радугу, грозу или молнию. А все приметы, связанные с огнем, предзнаменуют неприятности и несчастья.

Также звездный астролог дал несколько рекомендаций о том, как 30 ноября следует питаться и одеваться. Павел Глоба посоветовал есть в этот день больше фруктов и овощей, но исключить вино. А в одежде, по его словам, стоит придерживаться оранжевых и серебристых оттенков.