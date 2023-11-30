Ставшая мамой в 54 года Бондарчук перестала скрывать лицо сына

Светлана Бондарчук показала, как выглядит ее девятимесячный наследник. Малыша запечатлели на теплом семейном снимке.

Больше пяти лет назад распался брак, которые многие считали примером для подражания. Телеведущая не скрывала, что развод со знаменитым мужем Федором Бондарчуком стал для нее тяжелым испытанием. К счастью, теперь сердце светской львицы греет новая любовь. В 2020-м она вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко. А в начале этого года 54-летняя Светлана Бондарчук стала мамой в третий раз.

О том, что в семье модели случилось пополнение, публика узнала не сразу. Блондинка тщательно скрывала эту новость и рассказала о своем счастье только спустя несколько месяцев. Показывать внешность ребенка звезда тоже не спешила. Но теперь, когда малышу Пете исполнилось уже девять месяцев, знаменитая мама перестала скрывать его лицо.

Накануне Светлана Бондарчук опубликовала в своем блоге трогательный пост по случаю дня рождения старшего сына. Звездная родительница поздравила Сергея с 32-летием и посвятила ему много добрых слов. Кроме того, блондинка показала подписчикам серию семейных кадров. На одном из них она стоит рядом со старшим наследником и держит на руках младшего.

На снимке маленький Петя с интересом разглядывает взрослого брата. Ребенок повернулся к боком к камере, однако некоторые черты его лица можно разглядеть. Малыш заметно подрос, но пока сложно определить, на кого из родственников он больше похож. Ранее "Дни.ру" писали о том, что Светлана Бондарчук показала новый снимок 6-месячного сына.