Чуть-чуть не дожила до 100: ушла из жизни актриса Тамара Солодовникова

Знаменитая пенсионерка была обнаружена мертвой в собственной квартире. Женщина ушла из жизни на 99-м году. Она внесла значительный вклад в историю отечественного кино.

Все чаще появляется информация об уходе из жизни золотого фонда советского кино. Актеры и актрисы, которые участвовали в создании душевных лент, отправляются в лучший мир. Накануне стало известно об обнаружении тела звезды прошлого века Тамары Солодовниковой. 98-летнюю пенсионерку обнаружили в ее московской квартире, расположенной в Конаковском проезде. Об этом сообщает телеканал "360".

По предварительной информации, причиной гибели пожилой женщины стала сердечно-сосудистая недостаточность, пишет RT. Криминальная составляющая в произошедшем отсутствует. Медиков и полицейских в квартиру артистки вызвали близкие. Поклонники и друзья сожалеют, что пенсионерка совсем чуть-чуть не дожила до столетнего юбилея.

Тамара Солодовникова всю свою жизнь отдала искусству, уточняет "Царьград". С юности она служила в театре Балтийского флота. На работе она познакомилась с будущим мужем Сергеем Штейном. Мужчина в послевоенные годы также посвятил себя актерскому ремеслу. Супруги работали в тандеме. Ценители театральных постановок навсегда запомнили их великолепные образы. Солодовникова также играла в кино. В ее фильмографии яркие роли в фильмах, в том числе: "Дом и хозяин", "Глава семьи" и других.