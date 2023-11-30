Черная метка "Сектора газа": трагичные судьбы участников группы

Некоторые погибшие участники коллектива не дожили до 40-летнего возраста. Стечение обстоятельств или черная метка для музыкантов из группы "Сектор газа".

Группу "Сектор газа" можно назвать культовой для целого поколения. Начало 90-х – одно из самых сложных времен. И взрослым, и подросткам пришлось создавать новый мир. при этом старые правила уже не действовали, а других не было. Разухабистые песни с матерными припевами попали в потребности целевой аудитории. Толпы фанатов готовы были носить участников коллектива на руках. Судьба распорядилась иначе. Шесть музыкантов не смогли дожить до пенсии лет. О том, что с ними случилось, пишет "Пятый канал".

Юрий Клинских

Знаменитый вокалист стал легендой. Он получил прозвище Хой и был одним из самых прогрессивных музыкантов конца прошлого века. Его принято считать основателем отечественного хоррор-панка. Музыканта сгубили вредные привычки: алкоголь, запрещенные препараты, отсутствие комфортных жизненных условий. Мужчины не стало в 35.

Игорь Аникеев

Пришел в группу к Юрию Клинских после работы в "Ласковом мае". Играл на клавишных инструментах и получил милое прозвище "Кот". После ухода основателя "Сектора газа" пытался возродить славу коллектива, но у него не получилось. скончался прямо во время выступления в ресторане еще в 2014 году.

Олег Крючков

О барабанщике известно мало. "Крюк" вместе с Клинских работал в группе с самого основания. Из коллектива ушел на пике славы в 1990 году. Через несколько лет молодого мужчины не стало из-за хронического недуга.

Вадим Глухов

Гитарист был в составе группы семь лет. Ушел в 2000. Его гибель, пожалуй, самая загадочная. Мужчина пропал зимой 2011 года. Тело было обнаружено лишь весной. После расследования следователи пришли к выводу, что скончался Глухов от употребления поддельного алкоголя. При этом близкие отрицают склонность мужчины к распитию горячительных напитков. Друзья по группе не исключают, что смерть могла быть насильственной. Якобы, это плата за продажу наркотиков, которыми баловался музыкант.

Сергей Тупикин

Ушел из группы в 1993 году. Бас-гитарист был избит в начале двухтысячных. Несколько лет он боролся с последствиями нападения. Позже запил и скончался. При этом он смог значительно пережить своих экс-коллег. Сергея не стало в возрасте 58 лет.

Василий Черных

Играл на ритм-гитаре, во время работы в коллективе получил прозвище "Самоделкин". Был уволен из группы в 1988 году из-за невозможности выплачивать зарпту. Напомним, что именно тогда в стране случился серьезный экономический кризис. Погиб при загадочных обстоятельствах в 2008 году. Существует две версии произошедшего: нападение подростков или авария.