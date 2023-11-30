Черная метка "Сектора газа": трагичные судьбы участников группы

Каким растет сын Жанны Фриске Тесты Тяжелая жизнь бывшей жены Ефремова Игры Сонник

Топ новостей недели

Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почемуКадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнесОтбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точкуРаспад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку Красивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замужКрасивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж

Лента новостей

Четверг 30 ноября

05:34Черная метка "Сектора газа": трагичные судьбы участников группы 03:26Повышает давление: назван опасный фактор городской среды 03:05Назван неожиданный способ предотвратить развитие диабета 02:24Мужчины игнорируют их во время интима: несущественные женские недостатки 01:49Александр Олешко назвал четыре главных качества привлекательных женщин 01:20Сбежал без оглядки: Сергей Лазарев оставил знаменитую балерину 15:58Навку заподозрили в беременности из-за одного жеста Лорак 14:18Мечтающая о детях Бузова рассекретила любимого крестного сына 13:27Унаследовала талант от родителей: 8-летняя дочь Николаева удивила публику пением 12:43Ее поведение поразило: обнародован необычный поступок вдовы Градского у гроба 11:00Танцевали и держались за руки: 16-летнюю дочь Началовой сняли с известным певцом 09:52Все свое: Люся Чеботина поставила хейтеров на место 09:07Забыл или не захотел платить: Филипп Киркоров копит многомиллионные долги 08:24Хорошее настроение и здоровье: четыре причины начать бегать зимой 07:50Испытывает на себе: ученый изобрел лекарство от болезни Бехтерева 06:53Гарик Харламов честно ответил на вопрос об очередном браке 05:59Обожаю: известный певец не устоял перед Ларисой Гузеевой 04:47ТОП-3 продукта с большим количеством витамина D 03:15Пять важных правил для подготовки к Новому году 01:42В сознании: инфаркт не сломил Михаила Боярского 00:53Рожать больше и чаще призвали россиянок в Год семьи 17:54Леди за рулем: 5 звезд-автолюбителей российского шоу-бизнеса 16:49Муцениеце показала, как выглядела до свадьбы с Прилучным 16:16Тест: хорошо ли вы знакомы с творчеством Евгения Евстигнеева? 14:59Хозяйничает в доме: 67-летний Ургант трогательно рассказал о молодой жене 13:50Из-за хулиганства трижды менял школу: каким растет 9-летний сын Пьехи 12:23Астролог Глоба дал предостережение россиянам на вторник 28 ноября 11:27Мучается уже много лет: Газманов откровенно рассказал о своей проблеме 09:18Травил металл и готовился: Владимир Машков с теплом вспомнил о первой встрече с Табаковым 08:13Две свечи и бутылочка: Дмитрий Дибров раскрыл секрет счастливого брака 07:19Какие продукты начнут дорожать в ближайшее время 06:57Скончался актер из "Невского": не стало 38-летнего Евгения Шепелевича 06:27Праздник живота: как правильно питаться в новогоднюю ночь 05:38Раскрыт секрет правильного сна на выходных 04:50Шторм века: названа причина возникновения мощнейшего урагана 04:26Не пойду: юная спутница Филиппа Киркорова отказалась выходить на красную дорожку 01:59Ушла королева: кто заменит Пугачеву на российской эстраде 01:12Как не допустить развитие изжоги: пять продуктов-провокаторов 00:42Здоровье на кону: лак для волос может быть опасен 18:32Анжелика Агурбаш поделилась самым важным секретом счастья 17:30Валерия, Боярская, Орлова и другие: как звезды отметили День матери 15:42Тест: угадайте фильм по цитате Анатолия Папанова 15:0710 дней вместе: Самбурская публично объявила о новых отношениях 14:22 Пугачева провела День матери в чужой стране без семьи: как ее поздравили дети 12:55Какое будущее ждет участников 5 сезона "Ну-ка, все вместе": мнение эксперта 12:19Собчак трогательно призналась в своих чувствах к России 11:01"Не зацикливаюсь на цифрах": Орнелла Мути раскрыла тайну вечной молодости 10:51Константин Крюков тайно стал отцом после 10 лет брака 08:54Ему тяжело: отец раскрыл секрет Никиты Преснякова 08:18Беги к врачу: названы пять опасных симптомов
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Черная метка "Сектора газа": трагичные судьбы участников группы

Черная метка "Сектора газа": трагичные судьбы участников группы

Некоторые погибшие участники коллектива не дожили до 40-летнего возраста. Стечение обстоятельств или черная метка для музыкантов из группы "Сектор газа".

Группу "Сектор газа" можно назвать культовой для целого поколения. Начало 90-х – одно из самых сложных времен. И взрослым, и подросткам пришлось создавать новый мир. при этом старые правила уже не действовали, а других не было. Разухабистые песни с матерными припевами попали в потребности целевой аудитории. Толпы фанатов готовы были носить участников коллектива на руках. Судьба распорядилась иначе. Шесть музыкантов не смогли дожить до пенсии лет. О том, что с ними случилось, пишет "Пятый канал".

Юрий Клинских

Знаменитый вокалист стал легендой. Он получил прозвище Хой и был одним из самых прогрессивных музыкантов конца прошлого века. Его принято считать основателем отечественного хоррор-панка. Музыканта сгубили вредные привычки: алкоголь, запрещенные препараты, отсутствие комфортных жизненных условий. Мужчины не стало в 35.

Игорь Аникеев

Пришел в группу к Юрию Клинских после работы в "Ласковом мае". Играл на клавишных инструментах и получил милое прозвище "Кот". После ухода основателя "Сектора газа" пытался возродить славу коллектива, но у него не получилось. скончался прямо во время выступления в ресторане еще в 2014 году.

Олег Крючков

О барабанщике известно мало. "Крюк" вместе с Клинских работал в группе с самого основания. Из коллектива ушел на пике славы в 1990 году. Через несколько лет молодого мужчины не стало из-за хронического недуга.

Вадим Глухов

Гитарист был в составе группы семь лет. Ушел в 2000. Его гибель, пожалуй, самая загадочная. Мужчина пропал зимой 2011 года. Тело было обнаружено лишь весной. После расследования следователи пришли к выводу, что скончался Глухов от употребления поддельного алкоголя. При этом близкие отрицают склонность мужчины к распитию горячительных напитков. Друзья по группе не исключают, что смерть могла быть насильственной. Якобы, это плата за продажу наркотиков, которыми баловался музыкант.

Сергей Тупикин

Ушел из группы в 1993 году. Бас-гитарист был избит в начале двухтысячных. Несколько лет он боролся с последствиями нападения. Позже запил и скончался. При этом он смог значительно пережить своих экс-коллег. Сергея не стало в возрасте 58 лет.

Василий Черных

Играл на ритм-гитаре, во время работы в коллективе получил прозвище "Самоделкин". Был уволен из группы в 1988 году из-за невозможности выплачивать зарпту. Напомним, что именно тогда в стране случился серьезный экономический кризис. Погиб при загадочных обстоятельствах в 2008 году. Существует две версии произошедшего: нападение подростков или авария.

30 ноября 2023, 05:34
Гитара. Фото: © Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Хой жив!": к могиле звезды "Сектора Газа" ломятся толпы фанатов

Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова

По теме

Мать лидера "Сектора газа" умерла в нищете

Скончался бывший гитарист "Сектора газа"

Александр Олешко назвал четыре главных качества привлекательных женщин

Александр Олешко назвал четыре главных качества привлекательных женщин
47-летний артист любит женское внимание. При этом свою личную жизнь Александр Олешко не афиширует. Мужчина рассказал, какой должна быть дама, чтобы ему понравиться. Вряд ли знаменитый актер когда-то испытывал дефицит женского внимания.

Сбежал без оглядки: Сергей Лазарев оставил знаменитую балерину

Сбежал без оглядки: Сергей Лазарев оставил знаменитую балерину
Личная жизнь певца покрыта тайной. При этом вряд ли Сергея Лазарева можно назвать недружелюбным человеком. Почему же артист отказал женщине? 40-летний певец сбежал от заманчивого предложения Анастасии Волочковой.

Навку заподозрили в беременности из-за одного жеста Лорак

Навку заподозрили в беременности из-за одного жеста Лорак
Слухи спровоцировал ролик, снятый во время рабочей встречи подруг. Глядя на кадры, некоторые предположили, что Татьяна Навка может находиться в положении. Известная фигуристка строит карьеру на льду уже не один десяток лет.

Мечтающая о детях Бузова рассекретила любимого крестного сына

Мечтающая о детях Бузова рассекретила любимого крестного сына
Ольга Бузова показала крестника в своих социальных сетях. На видео попал момент встречи звезды с ребенком. Трудолюбию и целеустремленности знаменитой брюнетки можно только позавидовать.

Унаследовала талант от родителей: 8-летняя дочь Николаева удивила публику пением

Унаследовала талант от родителей: 8-летняя дочь Николаева удивила публику пением
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова передали наследнице свои лучшие черты. У девочки есть все шансы повторить успех звездных родителей. Не секрет, что исполнитель хита "Выпьем за любовь" не всегда носил звание добропорядочного семьянина.

Выбор читателей

28/11ВтрМуцениеце показала, как выглядела до свадьбы с Прилучным 29/11СрдТанцевали и держались за руки: 16-летнюю дочь Началовой сняли с известным певцом 28/11ВтрИз-за хулиганства трижды менял школу: каким растет 9-летний сын Пьехи 29/11СрдГарик Харламов честно ответил на вопрос об очередном браке 28/11ВтрДве свечи и бутылочка: Дмитрий Дибров раскрыл секрет счастливого брака 29/11СрдНавку заподозрили в беременности из-за одного жеста Лорак