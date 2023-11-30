Александр Олешко назвал четыре главных качества привлекательных женщин

47-летний артист любит женское внимание. При этом свою личную жизнь Александр Олешко не афиширует. Мужчина рассказал, какой должна быть дама, чтобы ему понравиться.

Вряд ли знаменитый актер когда-то испытывал дефицит женского внимания. Симпатичная внешность, хорошо поставленный голос и уверенность не оставляют дамам шанса не обратить свой взор на 47-летнего мужчину. Александр Олешко старается не рассказывать о своей личной жизни. В интервью Лере Кудрявцевой он лишь обозначил свое семейное положение, сказав о женитьбе.

Александр Олешко рассказал изданию "Страсти", какой должна быть женщина, чтобы привлечь его внимание.

"Главное, чтобы человек был хороший, умный, приятный и с чувством юмора", – обозначил артист.

При этом актер не выбирает спутниц по цвету волос или каким-то внешним признакам. Очевидно, что женщина должна обладать приятной внешностью. В этом вопросе Олешко вряд ли отличается от большинства российских мужчин. Цвет волос же, по мнению артиста, величина переменная. Современные технологии позволяют не только менять их цвет, но даже завивать, распрямлять, наращивать и заплетать.

Отметим, что напряженный график Александра Владимировича оставляет не так много времени для личной жизни. Он снимается в кино, ведет популярные ТВ-шоу, пародирует звезд и занимается педагогической деятельностью. в 2015 году мужчина получил звание "Заслуженный артист России". Фильмография мужчины насчитывает десятки ролей в популярных лентах. "Турецкий гамбит", "Папины дочки", "Обитаемый остров", "Воронины", "Хитровка. Знак четырех" и другие. Голосом Александра Олешко говорят герои мультфильмов "Моя любовь", "Чинк: Хвостатый детектив", "Тайны Медовой долины".