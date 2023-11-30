Сбежал без оглядки: Сергей Лазарев оставил знаменитую балерину

Личная жизнь певца покрыта тайной. При этом вряд ли Сергея Лазарева можно назвать недружелюбным человеком. Почему же артист отказал женщине?

40-летний певец сбежал от заманчивого предложения Анастасии Волочковой. Любительница шпагатов в неожиданных местах предложила Сергею Лазареву сделать совместную фотографию на красной дорожке "Золотого граммофона". Подобная перспектива не впечатлила исполнителя хита "Я не боюсь" и он скрылся, как пишет женский журнал Клео.ру.

Светское мероприятие проходило накануне в московском "Крокусе". Получить заветную статуэтку мечтали многие. Собралось огромное количество представителей шоу-бизнеса, кино и прессы. Поэтому инцидент между Лазаревым и Волочковой не ускользнул от внимания присутствующих. Балерина, выбравшая для церемонии полупрозрачный комбинезон белоснежного цвета, попросил певца сделать совместный снимок.

"Сережа, можно с тобой сфотографироваться?", – спросила Волочкова.

Лазарев только улыбнулся, молитвенно сложил ладони, извинился и скрылся за внушительной фигурой Филиппа Киркорова. Танцовщица явно не ожидала отказа, ей оставалось только сконфуженно улыбнуться, оставшись в одиночестве. Почему же Сергей сбежал без оглядки, оставив знаменитую балерину? Остается только догадываться.

Сам Лазарев своего поступка не объяснил. Не исключено, что он мог попросту устать. Рабочий график певца крайне напряженный. Он совмещает участие в музыкальных проектах, съемки в клипах, участие в фотосессиях. Более того, сейчас начинается один из самых "горячих" периодов артистической работы – предновогодние корпоративы. К тому же артист пытается больше времени уделять своей семье.