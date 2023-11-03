"Где бы я был?": Певцов назвал изменившего его жизнь человека

Дмитрий Певцов сделал заявление про главного человека в своей жизни. Именно этот человек для артиста – "спаситель".

Народный артист России Дмитрий Певцов откровенно рассказал о том, какой человек изменил его судьбу. Простой и одновременно сложный вопрос на эту тему задали Дмитрию в очередном выпуске на канале "НЕ ПРУСТ". Формат этакого блиц-опроса позволяет узнать самое интересное у знаменитости, ведь времени на размышления практически нет. Но и нужно отдать должное смелости артиста – вопросы были не из легких, они затрагивали самые глубинные уголки души.

Дмитрий Певцов назвал изменившего его жизнь человека. "Моя жена", – ответил артист. Звезда "Бандитского Петербурга" заверил, что факт его нахождения в студии, возможность дышать и ходить – это все заслуга супруги актрисы Ольги Дроздовой.

"Где бы я был?" – задал вопрос вслух Дмитрий Певцов, – "и был бы я вообще, если бы не моя жена, неизвестно..." Артист назвал свою супругу "ангелом-хранителем", "спасителем" и "спасателем". Также Певцов отметил, что жена для него – "творческий вдохновитель и главный человек в жизни".

Напомним, что Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова поженились еще в декабре 1994 года. Отношения у пары завязались за несколько лет до брака. В семье актеров родился сын Елисей. Ранее Дмитрий Певцов пережил трагедию – его старший сын Даниил скончался в результате несчастного случая в 2012 году.