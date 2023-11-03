Похож на Бойко: Порошина всей стране впервые показала подросшего сына

Где похоронят Пенкина? Тесты Дэнс поделилась секретом стройности Игры Сонник

Топ новостей недели

Кравец объяснила появление Аллегровой в обносках тяжелым материальным положениемКравец объяснила появление Аллегровой в обносках тяжелым материальным положением "Лучше куплю свое жилье": Повалий отказалась оплачивать аренду замка Пугачевой"Лучше куплю свое жилье": Повалий отказалась оплачивать аренду замка Пугачевой Пополневшая и с обручальным кольцом: Бузова предстала в кадре другим человекомПополневшая и с обручальным кольцом: Бузова предстала в кадре другим человеком Было ли выселение? Где и с кем сейчас живет Лидия Федосеева-ШукшинаБыло ли выселение? Где и с кем сейчас живет Лидия Федосеева-Шукшина

Лента новостей

Суббота 16 декабря

10:225 аудиокниг для уютных вечеров 16:04Феномен сериалов-сиквелов: почему "Папины дочки" и "Счастливы вместе" вернулись 15:53Жена Костомарова выложила детям правду об отце-инвалиде 15:20Суд отказал детям Градского в увеличении доли наследства: подробности 14:00Не похож на себя: в Сети появились фото неузнаваемого мужа Заворотнюк 11:59Снова в России: Литвинова озвучила причину внезапного возвращения 10:33Хочется скорее все сжечь: Зара не сдержала эмоций после сольника 09:22Мощное переключение: Пескова раскрыла необычный способ отдыха 06:50Самая сильная за 6 лет: зарегистрирована очередная вспышка на Солнце 05:57Выяснилась главная опасность длительного кашля 05:42Кардиолог озвучил неочевидные признаки сердечной недостаточности 04:56В ЗАГС так и не пошли: экс-жена Епифанцева рассказала о новых отношениях 03:29Негативное влияние ЭКО на женский организм: миф или реальность 03:13Тест: узнайте свой уровень стрессоустойчивости 02:31Пять правил безопасного использования праздничной пиротехники 01:42Установлено неожиданное свойство раннего завтрака 01:23Провоцирует уменьшение мозга: названа опасная привычка обычных людей 00:08Дешево и полезно: россиянам предложили бюджетную замену красной рыбы 21:06Пассажирка скончалась в трамвае в Екатеринбурге: детали происшествия 17:28Жена Щербакова ответила на слухи о его борьбе с раком: вот что она сказала 15:07Раскрыт неожиданный ответ Успенской на многомиллионный иск от Киркорова 14:47Лада Дэнс раскрыла секрет стройности и поделилась планами на Новый год 12:37Боль не прекращается: молодая жена Петросяна рассказала о своих мучениях 09:26Стало известно, где похоронят Сергея Пенкина 08:55 Как построить рабочий режим, чтобы не выгореть? Советы от Владимира Солдатова 17:44Есть ли смысл проходить диспансеризацию: доктор Мясников озвучил свое мнение 15:38Выезжают после праздников: Пугачева решила перевезти семью в новую страну 14:30Близкий человек рассказал правду о состоянии попавшей в больницу Пахмутовой 14:27Как бороться с ленью? Топ-5 способов от Владимира Солдатова, автора хита "Вдох-Выдох" 13:49Откуда брать энергию и ресурс в новогодние праздники? Отвечает психолог 13:16Янковский отреагировал на слив новых серий "Слова пацана" одной фразой 11:57Двое пенсионеров и семилетний ребенок погибли при пожаре в Лыткарино 10:56Волочкова на всю страну похвасталась щедрым подарком от Пугачевой 19:34"Я не боюсь": Киркоров объяснил равнодушие к соперничеству в шоу-бизнесе 16:46Упала под колеса: Штурм получила травму в результате инцидента с авто 16:06Волнительное время: Бородина сделала откровенное признание о детях 15:07Роман или дружба? Муцениеце вновь появилась на публике с загадочным спутником 15:00Киркоров рассказал о кланах в шоу-бизнесе и приобретенных звездами наградах 14:00Пригожин высказался о разоблачении Валерии в известном телешоу 12:31Звезды стоят в очереди на самую востребованную этой зимой процедуру 12:08Попавшая в больницу Кудрявцева обрушилась на народ с матами: что произошло 10:42Показавшую себя без макияжа Волочкову высмеяли в Сети 07:01Названа безопасная норма мандаринов для детей и взрослых 06:42Ешьте их ежедневно: названы полезные для мозга продукты 05:48"Слово пацана" (18+): изменятся ли российские криминальные сериалы навсегда 05:27Почему я бабушка? 64-летний Дибров обиделся на хейтеров 04:37Врагу не пожелаешь: Грачева продолжает судиться с мужем-тираном 04:08Разборки с тестем: Денис Клявер не стал скрывать семейные порядки 03:52Появилась возможность защититься от ковида: ученые обновили вакцину 02:5541-летний DJ Smash поделился нежной семейной тайной
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Похож на Бойко: Порошина всей стране впервые показала подросшего сына

Похож на Бойко: Порошина всей стране впервые показала подросшего сына
8615

Мария Порошина в известной программе на ТВ разрешила продемонстрировать фотографию своего младшего ребенка. Мальчику уже четыре года.

Звезда российского сериала "Всегда говори "всегда" Мария Порошина долгое время не показывала своего единственного сына Андрея. Актриса бережет ребенка от посторонних глаз, ведь его появление на свет, по слухам, связано с неоднозначным событием в ее жизни: после 17 лет брака Мария Порошина развелась со своим вторым мужем Ильей Древновым, будучи беременной.

В программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым Мария Порошина всей стране впервые показала подросшего сына. Звезда российского кино разрешила разместить на весь экран фотографию мальчика. Маленький Андрюша запечатлен на снимке у футбольных ворот. Ребенок крепко стоит на ногах и, видимо, сосредоточен на игре. "Он маму защищает, сестру защищает", — добавила Мария к демонстрации фото.