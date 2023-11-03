Ева Польна рассказала, как правильно любить "по-французски": А как без языка?

Все секреты особого вида ласк Ева Польна раскрыла в беседе. Разговор попал на видео.

Ева Польна часто посещает светские мероприятия. Она никогда не лезла за словом в карман, поэтому с легкостью ответила на провокационный вопрос о том, как правильно любить по-французски.

При этом исполнительница хитов 90-х отметила, что с подобным вопросом к ней подходят уже больше двадцати лет. Журналист Олег Пилягин попытался уточнить, считается ли поцелуй по-французски, если в таких ласках участвует язык.

"А как без языка?" – удивилась Ева Польна, ответив вопросом на вопрос о том, как правильно любить по-французски.

После этих фраз последовал шуточный диалог с упоминанием видов оральных ласк. На видео заметно, что Ева Польна находится в прекрасном настроении. Для посещения мероприятия она выбрала необычный образ с преобладанием красных оттенков. Завершила наряд кокетливая белоснежная шляпка.

Напомним, что 48-летняя Ева Польна лишь несколько лет назад перестала скрывать бурный роман с Денисом Клявером. Музыкант был женат, поэтому романтические отношения скрывал ото всех. У пары в 2005 году родилась дочь Эвелин. Звездный отец признал девочку и помогает в ее воспитании и финансовом обеспечении. В мае 2007 года Ева Польна вновь стала мамой. Она родила дочь Амалию. Папой стал бизнесмен Сергей Пильгун, с которым в тот момент артистка была в отношениях.

В настоящее время Ева Польна не распространяется о своей личной жизни. Оберегает от излишнего внимания и дочерей, лишь изредка показывая их фото на страницах социальных сетей.