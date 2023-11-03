У перекроившей себя Бони обнаружили еще одну проблему

Виктория Боня в погоне за лучшей версией себя продолжает экспериментировать с внешностью.

Блогер всегда отлично выглядела. Ухоженная, обаятельная и острая на язык светская львица покорила десятки мужских сердец. Сейчас 43-летняя женщина активно ведет социальные сети, развивая карьеру блогера. Видео, которое Виктория Боня опубликовала, вызвало бурное обсуждение в комментариях.

На записи звезда вместе с единственной дочерью Анджелиной Летицией танцует под энергичную музыку. Зрители отметили, как хороша наследница бывшего сожителя звезды Алекса Смерфита. Официально пара так и не зарегистрировала отношения, а через 7 лет и вовсе распалась.

Подписчики заметили, что внешность Виктории Бони претерпела значительные изменения. Женщина и сама не скрывает, что перекроила лицо, желая сохранить красоту и молодость. Изменения обошлись знаменитости в копеечку. В блоге она называла стоимость операции – 250 тыс. дол. США.

Зрители канала отметили в комментариях, что, возможно, Виктория Боня имеет еще одну серьезную проблему. На этот раз с волосами. Внимательные подписчики обнаружили, что некогда пышная копна каштановых волос осталась в памяти преданных поклонников. Сейчас у 43-летней звезды скромное каре.

Напомним, Виктория Боня стала популярна на территории России во время участия в масштабной стройке "Дом-2". С этого момента началась ее головокружительная карьера телевизионная карьера. 4 года звезда вела программу "Cosmopolitan. Видеоверсия" на ТНТ. В это же время принимала участие в модных показах. Выступала в качестве ведущей шоу и концертах. Боня снималась в кино, клипах. С 2011 года на постоянной основе проживает в Монако, редко прилетая в Москву по делам.