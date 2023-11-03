Будь счастлива! Жена Юдашкина сняла траур

Прошло полгода после того, как Марина Юдашкина осталась без мужа – известного во всем мире модельера. Женщина наконец-то смогла вновь улыбаться.

Марина Юдашкина после ухода знаменитого супруга сконцентрировала внимание на семье. Она помогала воспитывать внуков, ухаживала за домашними животными, путешествовала. Немолодая женщина училась жить в новом мире, в котором нет ее любимого мужа Валентина.

Отметим, что Марина Юдашкина вновь активно ведет ТГ-канал. Накануне женщина опубликовала фотографию, сделанную на юбилее Тамары Винокур. Многие отметили, что для праздника вдова кутюрье выбрала белый наряд. Ранее в ее гардеробе преобладали темные цвета. Это, в числе прочего, может говорить о том, что она сняла траур.

"На Юбилее Тамары Винокур! Тамарочка с Днем рождения! Будь счастлива! Всех благ!" – подписала снимок с мероприятия Марина Юдашкина.

2 ноября супруга Владимира Винокура праздновала 70-й день рождения. Она пригласила на праздник самых близких и родных. Среди гостей была и Марина Юдашкина. Семьи дружат не первый год: поздравляют друг друга, поддерживают и в радости, и в печали.

Напомним, что Марина Юдашкина до последних секунд боролась за мужа Валентина. Любовь и поддержка близких – вот то, что чувствовал знаменитый кутюрье на протяжении всего жизненного пути. В этом есть огромная заслуга его жены.

В сердцах поклонников таланта модельера он навсегда останется улыбчивым и немного застенчивым мужчиной, который умел создавать красоту. Он одевал звезд отечественной эстрады, спорта. Среди клиентов Валентина Юдашкина Алла Пугачева, Людмила Гурченко, Филипп Киркоров, Татьяна Навка и еще десятки знаменитостей.