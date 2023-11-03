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Ложусь с этим и встаю: одержимость сбежавшего Милохина достигла апогея

Ложусь с этим и встаю: одержимость сбежавшего Милохина достигла апогея
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Год назад популярный тиктокер и кумир молодежи Даня Милохин со скандалом улетел из России, подвел наставников, коллег и друзей. Сейчас у него новая жизнь, полная немыслимых амбиций.

Из белокурого мальчика с задорным нравом и детдомовским прошлым Даня Милохин превратился в успешного блогера, медийную личность, музыкального исполнителя и даже фигуриста. Россия с изумлением смотрела шоу Первого канала, где звездный юноша катался в паре с олимпийской чемпионкой. Однако осенью 2022 года Даня Милохин разорвал контракт и сбежал в ОАЭ, объясняя, что "просто устал".

Первое время российский кумир шоу-бизнеса пережил немало испытаний. Тиктокерша Дина Саева заявляла, что рванувший с Первого канала паренек попросился пожить в ее апартаментах в Дубае. Спустя время Даня Милохин по-прежнему стал искать поддержки у эмигрировавших из России товарищей по несчастью, а недавно и вовсе вернулся в Россию, но радушно она его не встретила.

Тогда знаменитый беглец вновь метнулся в Эмираты и решил перевернуть свою судьбу. Творческому самовыражению он предпочел спортивные бои. Теперь изменившийся Даня Милохин грезит стать профессионалом в этом деле и выйти на мировую арену.

Подробности объявил телеканалу "360" приемный отец блогера. По его словам, популярный юноша бредит "мужским спортом" и выкладывается на полную, чтобы достичь высокой цели.

Судя по комментарию, эта одержимость достигла апогея. "Говорит: "Ложусь с этим и встаю". Каждый день тренировки, учит английский", — рассказал близкий человек про Даню Милохина.

Даже если хороших наставников по боевым искусствам у звездного парня нет, наверняка ему помогает тестостерон, о котором пишет сайт VSE42.RU. Этот гормон отвечает за наращивание мышечной массы.

Ученые выяснили, что физическая активность людей положительно влияет на их доходы. Данные приводит сайт "Вести Подмосковья". А ведь Даня Милохин как раз и ориентирован на обогащение: роскоши за пределами России он еще не нажил, но процветание не за горами.

3 ноября 2023, 00:11
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеканал "360"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

К каким кумирам молодежи у родителей есть претензии

Фото: Дмитрий Рогулин/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
YouTube / @_STENKA_
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