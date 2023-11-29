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Навку заподозрили в беременности из-за одного жеста Лорак

Навку заподозрили в беременности из-за одного жеста Лорак
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Слухи спровоцировал ролик, снятый во время рабочей встречи подруг. Глядя на кадры, некоторые предположили, что Татьяна Навка может находиться в положении.

Известная фигуристка строит карьеру на льду уже не один десяток лет. За это время публика не раз проявляла повышенный интерес к личной жизни спортсменки и строила самые разные догадки о том, что скрыто за дверями ее дома. Продолжается это и сейчас, когда Татьяна Навка счастлива в браке и наслаждается тихим счастьем.

На этот раз волну слухов спровоцировал ролик, опубликованный в блоге фигуристки. Спортсменка показала процесс создания саундтреков для своего нового ледового шоу "Вечера на хуторе". В студии звукозаписи олимпийская чемпионка встретилась с артистами, которые подарили свой голос персонажам постановки. Одной из них оказалась известная певица Ани Лорак.

Помимо рабочего процесса, Татьяна Навка продемонстрировала в социальных сетях дружескую беседу с исполнительницей. На кадрах фигуристка пожаловалась, что им с артисткой не удавалось увидеться целый год. То, что приятельницы успели соскучиться друг по другу, видно невооруженным глазом.

На камеру попал момент, как подруги держатся за руки и обнимаются. Но многих привлек не столько трогательный момент воссоединения, сколько одна необычная деталь. Общаясь с Навкой, Лорак несколько раз с нежностью погладила ее живот, скрытый за просторным свитером. Источник уточняет, что из-за этого жеста некоторые поклонники заподозрили фигуристку в беременности.

Как пишут СМИ, сплетники предполагают, что Ани Лорак трогала эту часть тела спортсменки неспроста. Впрочем, вполне возможно, что эти выводы являются очередной выдумкой. Как бы там ни было, многим хочется видеть фигуристку в роли мамы почаще, ведь это ей очень идет. Ранее "Дни.ру" писали о том, что счастливая Татьяна Навка предъявила ребенка.

Фото: соцсети/@tatiana_navka

29 ноября 2023, 15:58
Татьяна Навка. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
7Дней.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Роскошная Навка гуляла в мороз с молодыми красавцами

Певица Вера Брежнева во время съемок развлекательной программы "Новогодняя ночь на Первом канале".
Съемки певицы Алсу.
Певица Алсу.
Певица Вера Брежнева в павильоне "Космос" на ВДНХ.
Фигуристка Татьяна Навка на Триумфальной площади во время съемок развлекательной программы "Новогодняя ночь на Первом канале".
Фигуристка Татьяна Навка.
Певица Жасмин и фигуристка Татьяна Навка.

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