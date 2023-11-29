Мечтающая о детях Бузова рассекретила любимого крестного сына

Ольга Бузова показала крестника в своих социальных сетях. На видео попал момент встречи звезды с ребенком.

Трудолюбию и целеустремленности знаменитой брюнетки можно только позавидовать. Уже много лет она упорно работает и строит карьеру как на телевидении, так и на сцене. Однако у успеха Ольги Бузовой есть и обратная сторона медали – отсутствие семьи.

Исполнительница хита "Мало половин" не скрывает, что мечтает о настоящих чувствах и детях. Но пока удача в сердечных делах ей не улыбнулась. Об этом звезда "Дома-2" с горечью в голосе рассказывает в каждом своем интервью. К счастью, у ведущей есть те, кому она может подарить свою любовь.

В своих социальных сетях Ольга Бузова часто показывает, как проводит время в кругу семьи и друзей. Однако одного близкого человека в блоге знаменитости можно увидеть крайне редко. Речь идет о крестнике телеведущей, о существовании которого многие даже не догадываются.

Крестной мамой звезда стала еще в 2011 году, когда в семье ее подруги Ольги родился наследник. Накануне певица рассекретила любимого крестного сына Семена, показав его в социальных сетях. Мальчик пришел поддержать исполнительницу на концерте в Санкт-Петербурге и вручил ей букет белых роз.

Очевидно, подобного жеста от крестника ведущая не ожидала. Получив подарок, знаменитость растрогалась и заключила ребенка в объятия. Судя по всему, крестные мама и сын прекрасно ладят и испытывают друг к другу самые нежные чувства. Впрочем, нет ничего удивительно в том, что звезда так привязана к Семену, ведь тема одиночества по-прежнему является для нее очень болезненной. Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ольга Бузова рассказала о мужчине мечты и чуть не расплакалась.