Ее поведение поразило: обнародован необычный поступок вдовы Градского у гроба

Правду о том, как прошел тот день, рассказала бывшая жена Александра Градского.

Народного артиста и любимца публики не стало два года назад. Но некоторые подробности последних дней его жизни, похорон и прощания не перестают всплывать до сих пор. Часть из них раскрыла бывшая жена Александра Градского, которую некоторые называют его единственной настоящей любовью.

Как известно, наставник "Голоса" был женат четыре раза. Сегодня особенно на слуху брак знаменитого мэтра с молодой блондинкой Мариной Коташенко. Вдову композитора часто критикуют, утверждая, что она относилась к мужу не так тепло, как казалось со стороны. Теперь на поведение избранницы артиста пожаловалась и его третья супруга Ольга Фартышева.

В студии передачи "Малахов" на канале "Россия 1" бывшая жена Александра Градского обнародовала необычный поступок его вдовы у гроба. По словам Фартышевой, на прощании с мэтром Коташенко вела себя странно. Ольга рассказала, что Марина фотографировала все происходящее и не проявляла никаких эмоций. Подобное поведение вдовы поразило многих присутствующих.

Кроме того, третью супругу Александра Градского возмутила организация похорон и прощания. Фартышева отметила, что наследникам композитора не дали возможности выбрать одежду, в которой он упокоится. Легенду похоронили в кардигане на молнии, что Ольге кажется совершенно неправильным.

"Человек такого уровня должен быть одет в концертный костюм", – заключила бывшая жена Градского.

Впрочем, это не единственный раз, когда близкие артиста рассказывают о необычном поведении его четвертой супруги. Ранее "Дни.ру" писали о том, почему молодая жена перед смертью Александра Градского почти три месяца не ночевала дома.