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Среда 29 ноября

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Унаследовала талант от родителей: 8-летняя дочь Николаева удивила публику пением

Унаследовала талант от родителей: 8-летняя дочь Николаева удивила публику пением
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Игорь Николаев и Юлия Проскурякова передали наследнице свои лучшие черты. У девочки есть все шансы повторить успех звездных родителей.

Не секрет, что исполнитель хита "Выпьем за любовь" не всегда носил звание добропорядочного семьянина. До встречи с нынешней супругой Юлией Проскуряковой певец был дважды женат. Но, как поговаривали, верность своим возлюбленным он не хранил. Зато в третьем браке все изменилось. Игорь Николаев стал не только примерным мужем, но и замечательным отцом для младшей дочки Вероники.

Совсем недавно наследнице Николаева и Проскуряковой исполнилось восемь лет. Пара часто хвастается успехами девочки и рассказывает, какой умницей она растет. Многие поклонники уверены, что в будущем Вероника пойдет по стопам звездных родителей. Ведь, несмотря на столь юный возраст, она уже проявляет музыкальные способности.

Накануне малышка в очередной раз доказала, что унаследовала талант и тягу к творчеству от родителей. В Сети опубликовали видео, снятое во время выступления ребенка. Вероника вышла на сцену вместе со знаменитыми мамой и папой и исполнила новогоднюю песню. На кадрах, которые появились в телеграм-канале BLITZ+, запечатлели момент того, как Игорь Николаев и Юлия Проскурякова поют, сидя перед дочкой на коленях, а затем передают ей микрофон.

Очевидно, пока девочка держится на сцене не так уверенно, как ее родители. Однако 8-летняя Вероника удивила публику своим пением. Оказалось, наследнице звездной четы достался чистый и красивый голос. Не исключено, что когда-нибудь ребенка ждет большое музыкальное будущее. Вероятно, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова дочкой очень гордятся.

Ранее Дни.ру писали о том, что Игорь Николаев оставил послание своей старшей наследнице.

29 ноября 2023, 13:27
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Километры за мечтой: куда бежал Игорь Николаев и кто сейчас там живет

Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова

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